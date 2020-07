Para reactivar la economía mexicana deben mejorar los salarios, reconoce AMLO 

Escucha la nota:



Al destacar las ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el nuevo acuerdo es distinto ya que se incluye el tema laboral y tienen que mejorar los salarios.

En un mensaje desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que “con este nuevo tratado esto tiene que cambiar y tienen que mejorar los salarios, las condiciones laborales de los trabajadores”.

Para ello, recordó que existe el acuerdo para supervisar que no haya explotación de la mano de obra mexicana, “no quiere decir que vayan a venir inspectores, no aceptamos injerencismo ni intervencionismo pero sí hay un mecanismo de paneles que vamos a estar cuidando de que no haya explotación de los trabajadores”.

Agregó que el T-MEC ayudará a las pequeñas y medianas empresas, ya que se estableció que todas las empresas que se establezcan en cualquiera de las tres naciones, tienen que consumir un porcentaje de lo que se produce en la región.

El jefe del Ejecutivo dijo que el objetivo del acuerdo es que haya cooperación para el desarrollo a través del entendimiento y con la unión de las tres naciones. “Lo cortés no quita lo valiente”.

Al ofrecer más detalles sobre su viaje a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump, el mandatario aprovechó para agradecer nuevamente por el trato que recibió en la Casa Blanca.

“La visita fue buena, exitosa, agradezco al presidente Trump porque nos dio un trato respetuoso, ha habido una muy buena relación entre los dos gobiernos. La visita sirve para demostrar que aunque tengamos distintas posturas ideológicas, sí se pone el interés general se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismos”.