Se recuperan la economía y los empleos perdidos por la pandemia: AMLO

“La economía va recuperándose”, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en relación a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Afirmó que un indicador es la recuperación del peso en relación al dólar estadounidense: “Está en 21 pesos por dólar después de haber estado en más de 25 pesos por dólar”.

En la conferencia matutina de este martes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, aseveró que se tiene una depreciación del peso es menor en comparación a otras monedas del mundo.

Destacó además que se están creando empleos después de que se perdieron cerca de un millón de empleos, de acuerdo al registro de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Llevamos hasta ayer (lunes) 320 mil empleos recuperados, si continúa la tendencia vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo”, comentó.

“Si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo, esto ayuda mucho a entender de cómo estamos en lo económico, no se nos ha caído la recaudación, no tenemos disminución en el consumo, sigue llegando la inversión extranjera, no se nos ha caído la recaudación, no tuvimos necesidad de aumentar impuestos, no aumentó el precio de los combustibles, no hubo gasolinazos, tenemos finanzas públicas sanas, no recurrimos a deuda pública adicional, entonces ahí vamos, está funcionando la estrategia”, apuntó.

Presumió que gracias a esas acciones, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se reconoce a nivel internacional por resultados, porque lo que cuenta son los resultados, en lo económico vamos avanzando y en lo social, ustedes saben que le hemos dado preferencia a la gente humilde, a la gente pobre con la crisis, en vez de hacer lo que se hacía antes de rescatar a los de arriba, comenzamos a apoyar desde abajo”, dijo.