Paquete económico reduce capacidades, afirma PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, urgió al gobierno federal a generar medidas anticíclicas, no populistas, para apoyar a los sectores productivos, generar empleos y fortalecer el mercado interno ante la crisis económica, porque el Paquete Económico 2021 no potencializa las capacidades del país.

Al participar en el conversatorio virtual sobre “Reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro”, afirmó que “es necesario disminuir los Impuestos al Valor Agregado y el Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas; y aumentar las aportaciones para el retiro de los trabajadores, pero que sean deducibles”.

Explicó que al incrementar las aportaciones que se dan para el retiro del trabajador y permitir que sean deducibles se apoya al sector productivo, “para que no sean un costo adicional para el tan mermado sector productivo del país”.

Cortés Mendoza aseguró que el Paquete Económico 2021 no potencializa las capacidades del país, por lo que es importante que el próximo año México ya no sea un país de un solo hombre, porque “si no hay generación de riqueza, no hay qué repartir y distribuir, porque entonces poco a poco empezamos a estar en la peor de las situaciones, sin recursos en la iniciativa privada para producir y generar empleos”.

Mientras que Javier Bolaños, coordinador Nacional de Enlace Empresarial del PAN, advirtió que el Paquete Económico 2021 establece una reducción importante a los estados como Tlaxcala que recibirá 8 por ciento menos, Morelos menos un 10 por ciento y Baja California Sur menos un 12 por ciento.