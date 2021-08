Paquete económico 2022 será “equilibrado”, no habrá impuestos “escondidos”: SHCP

Escucha la nota:



El paquete económico 2022 será equilibrado, responsable, con visión social y se prevé que genere un crecimiento de 6 por ciento, perfiló el titular designado en la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Hacienda dela Cámara de Diputados, como parte de su proceso de ratificación, el funcionario federal afirmó que el año entrante se mantendrá la postura del Presidente de la República, de no crear nuevos impuestos ni elevar las tasas de los gravámenes existentes.

Incluso, ofreció que no habrá “impuestos escondidos”, pero sí habrá ajustes en el sistema tributario complejo y poco transparente con el que cuenta el país, lo anterior, con el fin de simplificar el cumplimiento de obligaciones y poder integrar a nuevos contribuyentes.

“Adelanto que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre, será equilibrado y responsable, con una profunda dimensión social, que buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos y buscando una prosperidad nacional y convergente entre estratos sociales y regiones”, expresó.

No incrementará impuestos

“Sobre este ajuste, me gustaría ser sumamente claro en materia de no creación de impuestos y no incrementar impuestos. La Secretaría trabajará para promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría, sin esconder impuestos mediante sistemas complejos y poco transparentes. La transformación tributaria que buscamos está centrada en la simplificación”, dijo.

Antes de atender los cuestionamientos de los congresistas, recalcó que la recuperación económica del país está atada al avance en la estrategia de vacunación contra el coronavirus.

El funcionario federal dijo que México mantiene su estabilidad macroeconómica, un manejo fiscal sano, deuda controlada, mejor situación fiscal que la de otras economías en desarrollo, sus reservas internacionales se han incrementado y tiene un mayor acceso a mercados comerciales.

Dijo que durante su administración mantendrá los pilares del proyecto económico del Presidente de la República, sustentados en la frase “primero los pobres”.

Se mantendrá la vocación social del estado

Se mantendrán la vocación social del estado, austeridad republicana, el desarrollo productivo nacional, el apoyo al sector energético, impulso a la inversión y potenciación de la banca de desarrollo para impulsar proyectos de desarrollo regional claves para el desarrollo a largo plazo, proyectado por el Ejecutivo Federal.

Recalcó que continuará la entrega de apoyo económico directo a la economía, en sectores focalizados, con el fin de reducir brechas de desarrollo, sin gastar de más ni erogar lo que no se tiene.

Para lograr esas condiciones, se requerirá mantener los pilares de estabilidad, desempeño equilibrado de las finanzas públicas, déficit fiscal controlado, equilibrio en la balanza de pagos al exterior.

Se dará continuidad a la estricta política de control y estabilización de la deuda.

Se mantendrá la política de austeridad para reducir gastos onerosos en la estructura del Gobierno Federal.

Dijo que habrá un nuevo impulso a las pequeñas y medianas empresas.

Se impulsará con responsabilidad esquemas de proyectos públicos y privados, en proyectos de infraestructura.

El proyecto económico del país se cimentará en la soberanía económica, reactivando el mercado interno y con piso parejo para todos, a fin de que la mexicana sea una economía sustentable, aseveró.