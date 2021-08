Panistas piden a FGR entregar expediente del caso de Ricardo Anaya

Escucha la nota:



Diputados y senadores del PAN exigieron a la Fiscalía General de la República entregar a los abogados de Ricardo Anaya Cortés una copia del expediente de la investigación que se abrió en su contra.

Esto, para poder conocer cuáles son los delitos que se le imputan al excandidato presidencial.

Información relacionada: UIF podría presentar imputación contra Ricardo Anaya

Los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa en la que advirtieron que negarle esa posibilidad prueba que hay una persecución política en contra de Ricardo Anaya.

Denuncian que hubo manipulación de declaraciones

El senador Damián Zepeda afirmó que se tiene la evidencia de que se manipularon las declaraciones que rindió el extitular de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, para poder involucrar a Ricardo Anaya.

“Lo que pasa es que se tiene la evidencia, por este cambio que se ha hecho anteriormente, de que se ha manipulado esa carpeta y se sabe muy bien que si se entrega la carpeta ya no pueden hacerlo, y ya no pueden manipular, y eso es lo que exigimos, que no se pueda hacer, así es que solidaridad total con el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortes”, afirmó.

Una prueba más de la persecución política en contra de@RicardoAnayaC: a menos de 1 día de su audiencia NO le dejan conocer la carpeta de investigación. Le niegan su derecho a defenderse. Ya hay evidencia de manipulación. Si no respetan su derecho, ¡nos trasladamos a la Fiscalía! pic.twitter.com/FP8MD5kkkN — Damián Zepeda (@damianzepeda) August 25, 2021

Damián Zepeda rechazó que la actual dirigencia nacional del PAN, que encabeza Marko Cortés, haya permanecido al margen del caso que enfrenta el excandidato presidencial.

Afirmó que el líder panista ha ofrecido su opinión sobre el tema donde ha defendido a Ricardo Anaya.

Anticipó que este jueves se reunirá la Comisión Política del PAN donde se podría definir una postura institucional sobre este caso.

En tanto, la senadora Kenia López pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe de manera imparcial ante las acusaciones contra Anaya.

Además, insistió en que el primer mandatario debe dejar de medrar sobre este tema.