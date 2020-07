Pandemia es como un mal sueño, una pesadilla: AMLO

Escucha la nota:



Al alertar sobre el riesgo de rebrotes de Coronavirus, como ya se verifica en algunas zonas de Quintana Roo y Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que sigue el aumento de contagios en nueve estados, pero confió en que el país va “de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas… esto es como un mal sueño, una pesadilla, ya pasará”, expresó.

En sólo en dos estados, Nuevo León y Tabasco, “hay saturación” al 80 por ciento en hospitalización general de enfermos de Covid-19, y “ya estamos actuando para ampliar el número de camas y tener espacios” para atender a enfermos graves; incluso afirmó que en ambos estados la disponibilidad de atención en terapia intensiva es del 40%.

Yucatán “iba bien y Quintana Roo lo mismo, de ahí que no es tan grave la situación, pero sí hubo una especie de rebrote. Esto mismo nos sucedió en Veracruz. Afortunadamente en otros estados, Tabasco va a la baja, como Sinaloa y la Ciudad de México”, señaló el presidente de la República que ha instruido a Zoé Robledo, director del IMSS, a que se amplíe la atención hospitalaria. “Eso lo tenemos que cuidar. De los 32 estados, sólo en nueve tenemos incremento en número o en porcentaje de infectados”.

López Obrador enfatizó que en 23 entidades, “la pandemia va a la baja” pero se cuidará que no haya un rebrote de contagios con la reactivación. “Por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay más movilidad, ahí vamos a la baja. Estamos esperando los últimos resultados, cuidando de que uno vaya a haber un rebrote para que donde ya teníamos menor incidencia de la pandemia no resurja”.

Convocó a la ciudadanía a responder con higiene y distanciamiento ante la prevalencia de la epidemia; “ya sabemos que necesitamos mantener la sana distancia. ¡Qué nadie se ofenda si no le damos la mano, si no los abrazamos! Cuidarnos nosotros mismos, no que nos prohíban las cosas, sino que nosotros actuemos como lo hemos hecho. Los mexicanos hemos actuado de manera ejemplar; el pueblo ha actuado de maravilla, porque no hay toque de queda, no es obligatorio quedarse en la casa. Hay recomendaciones que se deben de seguir, pero no hay una actitud autoritaria… la gente se ha comportado muy bien, por lo que no hemos tenido necesidad de medidas rigurosas”, finalizó López Obrador.