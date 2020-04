PAN utilizar recursos de Fonaden para emergencia por Covid-19 en CDMX

Escucha la nota:



El PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas local precisar los montos con los que cuenta el Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres Naturales, que calculan sean de 5 mil 700 millones de pesos, para que esos recursos se canalicen a la crisis de salud y económica por la emergencia por Covid-19.

En un comunicado, Mauricio Tabe, coordinador de los diputados locales del PAN, indicó que esos recursos se deben utilizar para el desabasto de insumos en centros hospitalarios para atender a pacientes de Covid 19, y canalizar los remanentes de este Fondo al fortalecimiento del sistema de salud local.



“El gobierno de la Ciudad cuenta con más de 5 mil 700 millones de pesos para la atención de la emergencia sanitaria en el Fondo para la Atención de Contigencias y Emergencias Epidemiológicas, a la fecha no sabemos si el gobierno piensa ejercer ese recurso y cómo lo piensa gastar de forma puntual, sería un verdadero crimen que por negligencia no se utilizaran oportunamente estos recursos y sería desastroso que no fueran ejercidos de forma transparente”

El panista consideró urgente que se utilicen estos recursos para la crisis sanitaria y en su momento reactivar la economía de la capital, pero se debe dar a conocer los remanentes de 2019, ya que al menos el 30 por ciento de éstos tendría que haberse destinado al Fonaden en 2020.

Mauricio Tabe explicó que la jefa de Gobierno, como cabeza del Comité Técnico del Fideicomiso, “debe entregar a los diputados un informe sobre el monto de recursos disponibles al día de hoy e instruir a la Secretaría de Finanzas, a otorgar presupuesto adicional a la Secretaría de Salud, para ampliar la infraestructura hospitalaria, adquirir pruebas diagnósticas, implementar más laboratorios de análisis y lo más importante, garantizar que la atención médica sea gratuita a los pacientes”.