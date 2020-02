PAN rechaza que esté politizando paro nacional de mujeres

Escucha la nota:



El líder nacional del PAN, Marko Cortés, rechazó que estén politizando el paro de mujeres “Un día sin nosotras”, convocado para el 9 de marzo, donde se manifestarán en contra de la violencia de género, y negó que estén lucrando con los feminicidios.

De gira por Coahuila, indicó que su postura “siempre ha sido por el respeto a las mujeres y que dejen bien resguardados a sus hijos”.

“Hay muchísima sociedad organizada, grupos diversos, que hoy, sensibilizados fuertemente ante lo que ocurrió con la niña Fátima o con Ingrid Escamilla se han activado y han exigido, y para el PAN esto siempre ha sido una prioridad, el derecho de las mujeres, el derecho de ellas para poderse desarrollar y potencializarse; para poder tener una vida digna y para poder tener un trabajo y dejar bien en resguardo a sus hijos”.

Explicó que el gobierno federal está violentando a las mujeres al cerrar las estancias infantiles, recortar el Fondo para las Mujeres Violentadas, cancelar todas las clínicas rurales y dejar de dar recursos a la Fundación de Cáncer de Mama.

Por último, pidió al gobierno federal “dejar de honrar el pacto de impunidad con el ex presidente Enrique Peña Nieto” y llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Odebrecht, “porque el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no se mandaba solo y operaba para el entonces mandatario federal”.