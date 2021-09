PAN rechaza la resolución de la SCJN sobre el aborto

Escucha la nota:



El Partido Acción Nacional fijó su posición tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto.

Lamentó que en las discusiones que tuvieron los ministros de la Corte no se diera ninguna importancia a la vida del ser humano por nacer, que es constitucionalmente sujeto de derechos y que por lo tanto debe gozar también de la tutela del Estado.

Consideró que la mujer embarazada merece la mayor protección y defensa.

Especialmente aquellas que padecen violencia, las madres solteras, las mujeres abandonadas, o las que viven un embarazo no deseado.

Insistió en que todas requieren el acompañamiento y el apoyo por parte del Estado mexicano.

Acción Nacional, sostuvo que este acompañamiento debe extenderse a aquellas mujeres que hayan decidido deshacerse del hijo en gestación a través de un aborto y que la criminalización para ellas no es la solución.

Sin embargo, consideró que el hecho de no criminalizar a las mujeres que abortan no significa que no se cometa un acto reprobable que atenta contra la dignidad humana.

“Lo decimos con toda claridad, la descriminalización consiste en no meter a la cárcel a la mujer que ha abortado, pero de ninguna manera debe convertir el aborto en un derecho”, señaló.

Indico que Acción Nacional continuara revisando todas las posibilidades para salvaguardar el valor de la vida y especialmente el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural.