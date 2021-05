PAN, PRI y PRD aseguran que crimen organizado pone y quita candidatos

El perredista Jesús Zambrano llamó al gobierno federal y algunos estatales a brindar protección y no ser autocomplacientes.

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD coincidieron que “el crimen organizado pone y quita candidatos” en algunas entidades, lo que ha llevado que en distintas regiones como el sur del Estado de México, Veracruz, Sinaloa y Jalisco no se puedan realizar actos de campaña.

En conferencia de prensa, el perredista Jesús Zambrano llamó al gobierno federal y algunos estatales a brindar protección y no ser autocomplacientes a 12 días de los comicios del 6 de junio.

“En una cantidad grande de municipios el crimen organizado decide quién compite, pone y quita candidatos y hay una actitud complaciente, preocupante e irresponsable, le pregunto yo, le preguntamos al gobierno de la República, que son los responsables de la persecución de los delitos electorales y el crimen organizado, qué están haciendo y qué van hacer”.

Por su parte, el panista Marko Cortés aseguró que el 40 por ciento del territorio está controlado por el crimen organizado, y “la delincuencia se acomoda con los candidatos de Morena”.

“Nuestros candidatos seguirán registrados pero ya no harán actividades por amenazas del crimen organizado y esto no solo ocurre en el Estado de México, ocurre en Veracruz, ocurre en Jalisco, ocurre en Sinaloa, ocurre en gran parte del territorio nacional, porque claudicaron y la delincuencia organizada se está expandiendo en todo el territorio nacional, y pareciera que se acomodan muy bien con los candidatos de Morena”.

Mientras que el priísta Alejandro Morena se refirió al secuestró del que fue víctima Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición a la presidencia municipal de Valle de Bravo, y señaló que la conferencia de prensa que canceló se debió a que privilegiaron la seguridad de la abanderada.

“Si es cierto que me pidieron ayuda, es mi obligación como presidente del PRI, proteger a las y los priístas, la conferencia de prensa de canceló pero no tengo el conocimiento oficial el por qué, yo la cancele porque decidieron finalmente que la candidata no saliera a los medios de comunicación nacional, cosa que yo respeto si esa decisión se tomo por preservar, por cuidar la vida de nuestra candidata, creo que tomaron la decisión correcta”.

El priísta reconoció que tienen candidatos que se ven amenazados en su seguridad y esto ha desencadenado “que no puedan hacer campaña porque se se prefiere cuidar la vida”.