PAN pide apoyar propuesta de Coparmex de “salario solidario”

Marko Cortés pidió que se apoye desde el gobierno federal para que los mexicanos no pierdan su empleo en empresas del sector automotriz, hotelero, restaurantero y demás servicios.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a todos los actores políticos a sumarse a la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre el salario solidario, para cuidar el empleo de miles de mexicanos, que se ve amenazado ante la crisis económica generada por la emergencia sanitaria de Covid 19.

En el seminario en línea “Las acciones de los presidentes municipales humanistas”, afirmó que la propuesta de salario solidario consiste en que el gobierno le paga al trabajador una parte de su salario y los empresarios a su vez pagan otra, con la finalidad conservar su empleo.

Así como el Gobierno Federal abandona a las pequeñas y medianas empresas, también lo hace con los estados en los momentos más críticos de la pandemia. Exigimos materiales adecuados para superar la crisis sanitaria por la que atraviesa México. https://t.co/7aEfVVmZKn — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 15, 2020

“La petición al gobierno federal que invierta una parte del recurso público para cuidar el salario de los trabajadores y éstos no pierdan su ingreso, no pierdan su empleo y que, además, no cierren las empresas, porque una empresa que entra en un proceso de liquidación, es muy difícil que supere y que vuelva nuevamente a echarse a andar y abrir nuevamente al público”.

Por último, solicitó al gobierno federal que cancele sus obras faraónicas como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía y en su lugar destine esos recursos para cuidar la vida de las personas y para garantizar la sobrevivencia de las empresas.