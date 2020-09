PAN pide a AMLO asumirse como Jefe de Estado

Escucha la nota:



El líder nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que “se asuma” como jefe de Estado y se concentre en trabajar y dar resultados, y no en estar debatiendo en redes sociales con el ex mandatario Felipe Calderón y con la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, sobre la negativa a dar el registro como partido político a México Libre.

En conferencia de prensa en Coahuila, aseguró que el presidente López Obrador debe dejar al Instituto Nacional Electoral el tema del registro de los nuevos partidos y los requisitos que se necesitaban.

“Nosotros le exigimos al presidente de la República que se concentre en trabajar y dar resultados, que la política la deje a los partidos, que la revisión de los requisitos la deje a los órganos electorales, y que él se asuma jefe de Estado que se concentre en trabajar y dar resultados”

Tras la negativa del INE a dar el registro como partido a la organización México Libre, que dirigen Zavala y Calderón, el presidente López Obrador ironizó en un video mensaje que el michoacano “debería encabezar protestas pacíficas” y dijo que si “en su momento se robó la presidencia cómo no va a poder obtener el registro como partido si está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos”.

Las declaraciones provocaron que Zavala respondiera que “López Obrador confiesa haber presionado al órgano electoral y ahora amenaza al tribunal”, y Calderón indicó que los argumentos del INE son falsos.