PAN interpone recurso ante TEPJF por aprobación de papeleta para revocación de mandato

El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF) contra la aprobación anticipada de la boleta para la revocación de mandato por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El panista recordó que aún está pendiente de resolverse la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Explicó que el Consejo General del INE aprobó el diseño y la impresión de la papeleta, la documentación y la tinta indeleble que se usará en la consulta, cuando aún no concluye la etapa de recolección de las firmas y no se ha determinado si procede o no la solicitud para llevar a cabo este ejercicio.

Indicó que el INE solo tenía que emitir los formatos y medios para la recopilación de firmas y no adelantarse a la aprobación de todo.

Sondón destacó también que en la pregunta establecida hay un engaño a la ciudadanía, ya que se plantea una “ratificación de mandato”.

“Y están poniéndole la pregunta y le están poniendo dos opciones, una que es revocarle el mandato y otra que es ratificarle el mandato, entonces se está desnaturalizando el hecho mismo, no es confirmar al presidente, no es una nueva elección”, afirmó.

El representante del PAN ante el INE pidió que se revoque el acuerdo respectivo a fin de que el INE suspenda la impresión de las papeletas, hasta en tanto la autoridad no cuente con la certeza legal de que este ejercicio se lleve a cabo o cumpla con todas las etapas necesarias.