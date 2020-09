PAN impulsará en Paquete Económico 2021 la reducción de impuestos

Escucha la nota:



La dirigencia nacional del PAN adelantó que sus legisladores federales impulsarán en el próximo Paquete Económico 2021, una disminución a los impuestos Sobre la Renta, al Valor Agregado y al IEPS a las gasolinas, de hasta 30%, frente a la contracción de menos 18% que sufrió la economía mexicana y la pérdida de un millón 181 mil empleos formales por la pandemia de Covid-19.

En un comunicado, Marko Cortés, líder nacional del PAN, indicó que sus senadores y diputados van a “conciliar con las demás fuerzas políticas soluciones en este momento de crisis económica, en seguridad y en salud”, porque el gobierno federal “se encuentra empecinado en no cancelar sus proyectos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía”.

Frente al arranque del proceso electoral federal 2021, Marko Cortés indicó que la oposición debe trabajar en obtener la mayoría en la Cámara de Diputados “para cambiar el rumbo errático, provocado por las malas decisiones del gobierno y la mayoría morenista en el Congreso”.

Indicó que no es la primera vez que Acción Nacional demanda al Gobierno Federal bajar los impuestos para reactivar la economía y dar incentivos a las personas físicas y a las empresas bajo el esquema de deducciones a la inversión en activos fijos.

El panista señaló que México se ubica en el penúltimo lugar en el mundo en el otorgamiento de apoyos para la recuperación económica, con un 0.4% como porcentaje del Producto Interno Bruto, contra otros países del continente que destinan desde 3% hasta 13% del PIB.

Además, exigió que, si el Gobierno Federal no apoya a la clase trabajadora, por lo menos que ya no le quite sus ingresos, como ocurre con los impuestos que se incrementaron durante la pandemia en plataformas digitales como Netflix, Uber, Didi, Spotify, Mercado Libre, entre otras.