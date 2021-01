PAN en el Senado solicita comparecencia de Bartlett por ‘apagón’

Escucha la nota:



La bancada del PAN en el Senado solicitará la comparecencia ante el pleno del director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que esclarezca el apagón del 28 de diciembre.

En un documento enviado a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pidieron que el director de la CFE “explique como obtuvo documentos apócrifos” que atribuyó al gobierno de Tamaulipas.

Incluso, el PAN en el Senado señaló que el documento que presentó la CFE tenia una firma distinta a la del titular de la Coordinación con Municipios, “el número de folio es falso al no coincidir con la serie institucional, el formato y la disposición de los logotipos incorporados en el documento son diferentes a los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil”.

Además, de que “el documento apócrifo no tiene sellos de despachado, y la descripción de hechos es una mentira, porque Protección Civil no tuvo participación en el incendio del pastizal mencionado y las bitácoras no muestran llamada alguna de CFE en el número de emergencias 911”.

Además, solicitaron que se “acuerde la creación de una Comisión Especial que tenga por objeto investigar las causas reales que provocaron la falla en el suministro de energía eléctrica, ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2020, en diversas entidades del país, y que proponga acciones para que ese tipo de fallas no vuelvan a ocurrir en el futuro”.