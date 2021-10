PAN denuncia simulación en discusión de Ley de Ingresos 2022 

Legisladores del PAN advirtieron que Morena lleva a cabo una simulación en el análisis y la discusión sobre Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Senado de la Republica.

En conferencia de prensa, el coordinador del PAN en el Senado Julen Rementería denunció que fue cancelado un foro de discusión con especialistas y con autoridades, además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado la orden de no cambiar ni una coma a los dictámenes aprobados en San Lázaro.

Hizo un llamado para que se realicen las modificaciones que se necesitan a fin de que el paquete fiscal no afecte a jóvenes, organizaciones civiles y a los contribuyentes.

“Le gente les dio los votos en 2018, pero eso no hace que siempre tengan la razón, tendrán la mayoría, pero no la razón, y debieran de manera responsable, cumpliendo con la sociedad y con aquello que dijeron en campaña, tener la posibilidad de cambiar y decirle al presidente, esto no corrígelo, modifícalo”, afirmó.

En tanto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, anticipó que la alianza Va Por México, presentará un proyecto de presupuesto alternativo donde solo modifica el 2 por ciento del gasto sin tocar los proyectos prioritarios del presidente.

“Que aumenten los recursos al Fonden, que haya desarrollo regional, que haya fondo de capitalidad y sobre todo que recuperemos un seguro popular, estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas y sin pedir que dejen de hacer sus obras faraónicas”, aseguró.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés advirtió que la propuesta del Gobierno en materia fiscal hará inoperantes a las organizaciones civiles que realizan labores altruistas, por lo que debe modificarse.