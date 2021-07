PAN denuncia delitos electorales ante FGR por videoescándalo de Martín López Obrador

Escucha la nota:



Desde la Cámara de Diputados, integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a presentar denuncia por probables delitos electorales y contra quien resulte responsable, en el caso de la entrega de dinero en efectivo al hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibida con la difusión de un video.

Integrantes de la fracción albiazul, pidieron a la autoridad judicial y en materia electoral investigar los hechos y deslindar responsabilidades por la probable configuración de delitos electorales.

Legisladores integrantes del Grupo Anticorrupción de la bancada panista, pidieron a la FGR y a la FEDE, los consideren como “ofendidos” en el marco de la denuncia, y se les permita aportar pruebas.

El Videoescándalo de Martín López Obrador

Recordaron que el pasado 8 de julio, se difundió en medios de comunicación un video en el que aparece el señor Martín López Obrador, hermano del Primer Mandatario, recibiendo dinero en efectivo.

En particular, la diputada Marcela Torres indicó que ante una conducta que previsiblemente configura delito electoral y actos de corrupción, por parte de otro de los familiares del Primer Mandatario, el parámetro del Ejecutivo Federal para tratar actos de corrupción, es distinto para todos, menos para su familia, la cual está “blindada” con su protección y “disfruta de impunidad”.

La diputada Torres Peimbert dijo que por ello, se exige a las Fiscalías ante las cuales se interpuso denuncia, investiguen los hechos expuestos en el material periodístico referido, y eviten caer en persecución de los denunciantes de los actos ilícitos que involucran a los hermanos del Presidente.

“Los hermanos del Presidente deben rendir cuentas. El presidente tiene hoy la oportunidad de demostrar que su postura sobre la corrupción no tiene dos caras: que si los involucrados pertenecen a su familia o a su movimiento político, no serán exonerados de antemano; o que cuando no son sus cercanos no serán condenados sin investigar”, agregó la también diputada panista Ángeles Ayala Díaz.

Los delitos electorales son penados

A dos días de que se lleve a cabo en el país la consulta popular promovida por el propio presidente, para esclarecer decisiones políticas del pasado, las congresistas consideraron que si el propósito real es hacer justicia y no solo “enjuiciar” a expresidentes, si se llega a registrar algún efecto del citado ejercicio de participación popular, debería alcanzar a personas que “ponen y disponen de sus familiares” para recibir aportaciones económicas cuya licitud está en duda.

Recordaron que de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se prevén sanciones de mil a cinco mil días de multa, y cinco y hasta 15 años de prisión, a quien por sí mismo o a través de terceros, realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista prohibición legal, cuando los bienes involucrados tengan origen ilícito o rebasen los montos que la ley permite.