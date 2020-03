PAN denuncia al gobierno ante Michelle Bachelet por omisiones en Covid-19

Escucha la nota:



La dirigencia nacional del PAN denunció al gobierno mexicano ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “por no realizar las pruebas necesarias para detectar Covid-19” como un método para conocer y contener la pandemia en nuestro país.

El documento firmado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés y Mariana Gómez del Campo, acusó al gobierno federal de poner en peligro la vida de los mexicanos por no realizar las suficientes pruebas de diagnóstico de coronavirus.

Incluso, cuestionó los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien dijo que “la prueba no es de uso clínico, pues una persona que tenga la enfermedad no sirve de nada saber si es positiva o negativa, porque la atención médica de una persona con Covid-19 es exactamente igual que sepa que tiene o que no tiene el virus”.

Información relacionada: Estímulos fiscales para enfrentar coronavirus, propone PAN

En el escrito relató que el gobierno federal le ha apostado a una política de austeridad con recortes al sector salud, que ha llevado a que el personal médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias proteste por falta de insumos para atender la pandemia de coronavirus.

Los panistas argumentan que con estas omisiones el gobierno federal viola el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.