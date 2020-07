PAN afirman que Gobierno Federal no cumple con reconversión hospitalaria por Covid-19

Escucha la nota:



Los nueve gobernadores emanados del PAN afirmaron que la pandemia por Covid-19 está siendo atendida desde los estados con recursos extraordinarios, por lo que piden al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que aclare las declaraciones de Hugo López Gatell, de que es responsabilidad de las entidades los repuntes de la enfermedad y la falta de claridad en los resultados en las pruebas de diagnósticos.

En conferencia de prensa por la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, Mauricio Vila, mandatario de Yucatán, indicó que han visto que la Secretaría de Salud federal se ha comprometido a reconvertir camas de hospital para atender a pacientes con coronavirus, pero han detectado que ante el aumento de los contagios “las camas no se encuentran listas y tampoco tienen personal suficiente”, por lo que pidió que “cumplan cuando antes sus metas” que ofrecieron.

“La información que tenemos es que aunque ellos reportan el total de camas que van a reconvertir, estas camas en muchos de los casos no se encuentran listas, quiere decir que no se han reconvertido, que no se han dotado de los insumos necesarios para poder operar o que no se encuentran con el personal médico suficiente, entonces nosotros como estados hacemos la planeación de la pandemia con uno de los principales indicadores que es ocupación hospitalaria pero dependemos de la información que nos dan los hospitales del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud federal”.

Incluso, señaló que son las entidades quienes deben hacerse responsable de las pruebas de diagnóstico de Covid 19.

“Todos nuestros estados estamos cargando con el tema de las pruebas, todos estamos haciendo pruebas de nuestra parte y hemos estado apoyando en todos lo estados a los hospitales del gobierno federal entregándoles ventiladores, monitores de signos vitales, entregándoles equipos de protección entre muchas otras cosas, entonces en ese sentido pedimos una coordinación más estrecha”

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que en esta emergencia sanitaria por coronavirus también se debe proteger el empleo.