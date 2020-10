Padres de niños con cáncer se reunirán con presidente del INE

Escucha la nota:



Padres de niños con cáncer sostendrán una reunión el próximo jueves al mediodía con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, con el fin de abordar el tema de la iniciativa ciudadana para reformar el artículo 4 de la Constitución, así como la Ley Federal de Presupuesto, la Ley de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

En entrevista, Israel Rivas Bastidas, vocero de los padres, comentó que con esta iniciativa se busca que los tratamientos oncológicos sean garantizados de manera integral y para que los niños con cáncer sean considerados como una minoría vulnerable.

Por ello, confió en que recolectarán las cerca de 115 mil firmas que se requieren para presentar la iniciativa al Congreso de la Unión antes del 15 de noviembre.

Respecto al robo de los medicamentos oncológicos, Rivas Bastidas dijo que no creen la versión de las autoridades de que fueron hurtados y después abandonados en la vía pública.

“El gobierno mexicano se ha ganado a pulso la falta de credibilidad y este gobierno no es la excepción, son todos iguales. No creemos en estas versiones fantasmagóricas de la aparición de estos medicamentos, lo que sí creemos es que hay gato encerrado, qué tipo de gatos es, ya finalmente, la verdad saldrá a la luz con el tiempo y esperamos que así sea por el bien de todos y por el bien del país, no podemos seguir con este tipo de situaciones, hay gato encerrado”, dijo.

Insistió que su sueño es que los partidos políticos se pongan de acuerdo y dejen su soberbia y demuestren su madurez política para no traicionar a los papás de los niños con cáncer.