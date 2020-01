Padres de niños con cáncer rechazan mesa de trabajo con Secretaría de Salud

Familiares de niños que padecen cáncer señalaron que a pesar de que el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, les señaló que ya habían llegado 400 dosis de vincristina, fármacos oncológicos este fue negado a una paciente en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, por lo que continuarán con el bloqueo a los accesos de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Omar Hernández, padre de un niño con cáncer, señaló que no se moverán hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador designe a un encargado de evitar el desabasto de medicamentos oncológicos porque “su lucha incluye no solo la Ciudad de México, sino los estados”.

“Estamos exigiendo al presidente de la República que haya un comunicado directamente que diga a ver papitos vengan este señor se va a encargar directamente de los temas de los desabastos, y va estar atento a ustedes, queremos eso”.

Hasta la terminal 1 del aeropuerto, llegaron Alejandro Calderón Alipi, coordinador de abastecimiento y Simón Kawa, director de Institutos y Hospitales federales, quienes señalaron que la falta de distribución de medicamentos oncológicos se debe a los proveedores y a la falta de producción de los fármacos.

Ellos ofrecieron una mesa de trabajo pero los padres de los niños con cáncer la rechazaron y pidieron un comunicado firmado por el presidente dónde se comprometa a que no exista desabasto de medicamentos oncológicos, no solo para los hospitales federales sino para los estados.

Por su parte, Israel Rivas señaló que si no tienen la respuesta deseada se quedarán a dormir afuera de la terminal.

“Si no hay un pronunciamiento nos veremos obligados a quedarnos aquí, y meternos en las pistas y acostarnos ahí y no permitir el aterrizaje de vuelo, porque es el mismo grado que están haciendo ellos, es comparable no dejar aterrizar un avión, porque no están dejando que nuestros hijos puedan seguir viviendo”, finalizó.