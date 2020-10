Denuncian padres de niños con cáncer a AMLO ante FGR por robo de medicamentos

Escucha la nota:



Padres de niños con cáncer presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad relacionados con el robo de los medicamentos oncológicos.

En entrevista, Andrea Rocha Ramírez, abogada de los padres de familia, comentó que la querella también es contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la empresa Novag Infancia, pues no se descarta, dijo, que este asunto se trate de un autorobo.

“La mayor parte de la población no cree que se hayan robado los medicamentos y es que es algo lógico, porque cómo desaparece todo un lote gran grande y no lo denuncian en tiempo y forma, haberse robado 39 mil medicamentos oncológicos no es un robo que se haga rápido, es un tema de mover un lote grande. Nosotros queremos, de una u otra forma, explicaciones y lo que estamos pidiendo es que se pueda judicializar a la responsable”.

Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que en este caso hay muchas interrogantes, algunas de ellas propiciadas por el primer mandatario.

“En estos hechos hay muchísimas interrogantes, muchísimas cosas a las que el presidente ha contribuido, el presidente López Obrador, a introducir más confusiones, negando por un lado, lo evidente que los padres de familia de niños con cáncer lo padecen todos los días de que sí hay insuficiencia de medicamentos. Ya estamos a 14, una semana y no se sabe nada y mientras tanto, puras mentiras, hasta parece una trama diabólica”.

Zambrano Grijalva refirió que es de llamar la atención que la Cofepris no se haya hecho cargo de estos medicamentos que fueron comprados por el propio gobierno federal.