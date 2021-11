Padres de niños con cáncer piden se judicialice a responsables por desabasto

Escucha la nota:



Padres y madres de niños con cáncer acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para darle vista sobre las 8 denuncias que han presentado a lo largo de 3 años, por los delitos de genocidio, homicidio, coalición de servidores públicos, discriminación, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, contra el titular de Salud, Jorge Alcocer, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, contra el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto; Rosario Ibarra presienta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez.

Lo anterior, derivado de las recientes declaraciones de López Obrador donde reconoce el desabasto de medicamentos en el país.

Andrea Rocha, abogada de los familiares de los menores explicó que la exigencia es que comparezcan los funcionarios antes mencionados, y se judicialice a las autoridades responsables del desabasto de fármacos.

“Las denuncias van caminando de manera lenta pero las carpetas como tal ya están integradas y nosotros seguiremos con esa ruta jurídica y si las autoridades no se judicializan en este sexenio nosotros vamos a seguir porque ellos no pueden desaparecer lo que ya se inició jurídicamente, nosotros esperaríamos que la fiscalía actúe conforme a derecho y que nos pueda dar responsables de manera inmediata”, señaló.

Además, adelantaron que presentarán una denuncia contra la diputada federal Carmen Patricia Armendáriz por sus recientes declaraciones en torno a que si se aprueba la reforma energética va a haber presupuesto para comprar medicamentos.

A su vez, el vocero del Movimiento por la Salud, Israel Rivas consideró una burla el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, de 196 mil millones de pesos que si se dividen en 126 millones de mexicanos, tocaría de a mil 500 pesos por persona.

Admitió que a pesar de que la justicia puede tardar en llegar, se está sentando un precedente para que no quede impune el desabasto de medicamentos que ha cobrado la vida de más de mil 600 menores en el país.

“Tarde o temprano la justicia tiene que llegar, es como una piedra que una tira al fondo de un estanque tarde temprano esa piedra llegará al fondo, no sabemos cuándo, si este sexenio, el próximo, no sabemos, pero justamente estamos sentando el precedente para que esto no quede impune y para que no queremos impunidad”, enfatizó.

Advirtió que las movilizaciones continuarán si persiste el problema de desabasto de medicamentos.

“Mañana hay otro grupo de papás que probablemente se movilicen, pero nosotros seguiremos por esta ruta y no descartamos la protesta social, también hay un grupo de papás de todo el país que si el desabasto continúa harán las protestas necesarias a lo largo y ancho del país”, señaló.

Al salir de la fiscalía, Andrea Rocha, abogada de padres y madres de niños con cáncer, detalló que de acuerdo a las autoridades tendrán que comparecer primero los cerca de 30 padres que han denunciado a los funcionarios para integrar los diversos elementos y posteriormente se llamará a comparecer a los funcionarios incluyendo al presidente de la República.