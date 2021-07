Padres de niños con cáncer no permitirán que gobierno de AMLO se burle de salud

Escucha la nota:



Padres y madres de niños con cáncer, así como representantes de diversas organizaciones civiles, sentenciaron que no permitirán que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se burle de la salud de los mexicanos.

Tras realizar una marcha sobre el paseo de la Reforma para exigir a las autoridades de salud que cumplan con el abasto de medicamentos oncológicos, las más de dos mil 500 personas que acudieron a la movilización reprobaron las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell tras acusarlos de golpistas.

Leslie Martínez, madre de Fernando Gael Martínez Hernández, señaló que su hijo fue uno de los afectados por el desabasto de medicamentos desde el 2018, lo que generó que el cáncer lo dejara invidente.

“Desde el 2018, él fue uno de los afectados debido a su afectación que él tuvo, perdió uno de sus ojos y mi hijo es invidente por el tipo de cáncer que tuvo y ahorita la exigencia sigue siendo la misma que lleguen ya los medicamentos porque mi hijo ya está bien gracias a Dios”.

“Pero todavía hay muchos niños detrás, muchos papás detrás que a veces no saben cómo hacerle o no tienen a familiares aquí y la mayoría vienen de provincia para atenderse y que no haya medicamentos a veces es desesperante”, enfatizó.

Exigen respeto de autoridades federales

Lourdes Arce madre de familia, dijo que por fortuna no tiene familiares con el padecimiento; sin embargo, acudió en solidaridad para que el gobierno de López Obrador no se burle de los familiares de pacientes con este padecimiento.

“No es posible que se rían que se mofen qué siempre que salen con sus pláticas dando sus mañaneras nos diga que sea y medicinas porque no las hay, todo esto se saca de la página de salud y no la hay”.

“Entonces no se puede estar burlando de la gente cuanto más vamos a permitir que se estén burlando de nosotros y es la salud, es la vida”, remarcó.

Acuden a marcha representantes del PRD

A la marcha se sumaron representantes del PRD, como Verónica Juárez, coordinadora del Partido en la Cámara de Diputados.

Así como Jorge Gaviño, diputado local quien respaldó el movimiento para exigir a las autoridades que cumplan su obligación de dar medicamentos suficientes a todas y todos.

“Venimos al margen de cualquier partido político es una causa social que tenemos que apoyar. Está en la ley, la ley es muy clara, que las autoridades tienen que proporcionar los medicamentos suficientes y oportunos para más enfermedades, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley, aplicar la norma”, indicó.

Tras realizar un mitin en el Hemiciclo a Juárez donde reiteraron la exigencia de que el gobierno de AMLO transparente los procesos de adquisición de medicamentos y cuenten con un plan estratégico, los padres de niños con cáncer a la marcha se empezaron a retirar de forma pacífica.