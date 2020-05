Padres de niños con cáncer cumplen segundo día de huelga de hambre

Escucha la nota:



Padres de niños con cáncer llevan dos días en huelga de hambre en espera que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, entable una mesa de trabajo que permita solucionar, de forma permanente, el abasto de medicamentos oncológicos para sus hijos.

En entrevista, Omar Hernández, padre de un niño con cáncer que se atiende en el Hospital Infantil de México, señaló que, si bien este jueves restablecieron los fármacos en el nosocomio Infantil, aún falta en La Raza del IMSS, en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE y en el Hospital Pediátrico de Moctezuma, así como en los estados.

“Es el segundo día de huelga, aquí la autoridad de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer no hay una respuesta, hasta el día de ayer todavía salió el doctor Pedro Flores que estaban checando lo del medicamento, pero no se rompió, pero no volvieron a salir en todo el día de ayer, aquí permanecemos”.

Hasta este viernes son ocho los padres de familia en huelga de hambre, y afirman “que no hay una luz que les indique que el secretario de Salud los quiera atender, porque apuestan a que se cansen y se vayan”.

“Estamos un poquito desmotivados a ver que no hay una respuesta de la Secretaría de Salud para ver si salieran y nos dijeran que el secretario Alcocer ya está trabajando en eso, pero no hay un mensaje… Han de decir los padres se cansan y se van a tener que retirar, sabemos que se atraviesa fin de semana, pero te lo digo personalmente aquí seguiremos llevando esta huelga de hambre”

Los padres argumentan que tienen dos años con desabastos continuos de medicamentos oncológicos que han provocado que les cambien los protocolos de tratamiento a sus hijos y se tengan menos posibilidades de recuperación.