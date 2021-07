Padres de niños con cáncer amenazan con más protestas

Escucha la nota:



Un grupo de padres de niños con cáncer, advirtieron que no van a parar las protestas hasta que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, garantice el abasto continúo de medicamentos oncológicos en el país.

Luego de poco menos de tres horas de reunión, con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), familiares de los menores dijeron no estar satisfechos con la respuesta de las autoridades de Salud toda vez que son insuficientes los medicamentos que abastecen, mismos que solo alcanzan para 15 días aproximadamente.

“Las protestas van a seguir, esto no se acaba; si creen que con esto nos vamos contentos, lo vuelvo a repetir, pues no, desde el aeropuerto, cuando hicimos el paro, yo les dije qué, con la información que me llegó, no alcanzaba para más de 10 días, entonces seguimos con el tema, hay que normalizar esto”, enfatizó.

Invitan a AMLO a no politizar su demanda

Entrevistados luego del encuentro, reprobaron las declaraciones de López Obrador, que dijo que las marchas realizadas para exigir medicamentos tienen que ver con politiquería.

“En cuestión de politiquería, pues que le ponga nombre y apellido; si se refiere a nosotros, pues que ponga nombre y apellido, que diga Omar Hernández pertenece al grupo del PRI o del PRD, que le ponga nombre y apellido a esa gente, porque también no vamos a permitir que se nos esté calumniando de esa forma y que digan que son politiquerías, hay padres de familia que hacen hasta boteo en sus estados para venir aquí a la Ciudad de México”, enfatizó.

De los pocos avances reportados por las autoridades de salud, mencionaron que, en Veracruz, ya existe abasto de medicamentos y se está resolviendo el tema del mobiliario e infraestructura; sin embargo, acordaron dar seguimiento a los avances de lo acordado el pasado 21 de julio.