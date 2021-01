Padres de Ayotzinapa se deslindan de aspiraciones de Felipe de la Cruz

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, deslindaron a su movimiento de las aspiraciones políticas del que fuera vocero, Felipe de la Cruz, quien decidió registrarse para contender por una diputación bajo las siglas de Morena y advirtieron que no permitirán que se utilice su lucha contra fines electorales.

A través de un comunicado señalaron que se enteraron de más aspiraciones políticas de De la Cruz por los medios de comunicación y a pesar de reconocer que está en su derecho de buscar un cargo político: “no representa nuestro movimiento”.

*Información relacionada: ¿Qué avances hay en el caso Ayotzinapa?

Los padres y madres de los 43 se deslindaron de todas las actividades que realice y expresaron que no permitirán que se utilice la causa de los 43 y su dolor para fines electorales e intereses personales.

Además reafirmaron su compromiso de luchar por la presentación con vida de sus hijos, por los miles de desaparecidos del país y por otras luchas de mujeres y hombres del campo y la ciudad que se libra a lo largo del país.

“Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia. Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona en lo personal realice”, concluyeron.