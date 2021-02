Padierna denuncia a Díaz Durán por violencia política de género

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, informó sobre la denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), presentada en contra del militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz Durán, por violencia política de género.

La congresista acusó que el referido ha emprendido una campaña de agresiones de corte machista y misógino en su contra.

Se refirió a las publicaciones de Rojas Díaz Durán en redes sociales, en las que promueve firmar una petición para que ella no sea candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, haciendo alusión al escándalo de corrupción en que su esposo, René Bejarano, se vio involucrado en años pasados.

Padierna Luna aseveró que cuando anunció su intención de contender por la candidatura de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, las agresiones por razones de género en su contra arreciaron, motivo por el cual acudió a las autoridades electorales en la capital del país.

Los señalamientos en su contra tienen como fin impedir que sea lanzada como candidata por el partido morenista, acusó.

El denunciado, dijo Padierna, está haciendo eco de voces e intereses que quieren afectar el proyecto político de la llamada cuarta transformación.

Detalló que ha solicitado a la autoridad electoral local, emitir medidas cautelares, para que cesen los ataques en su contra y que se basan en estereotipos, los cuales hacen alusión a que las mujeres no pueden competir por puestos públicos y de representación popular, a menos de que estén "apadrinadas" por algún hombre.

"He solicitado medidas cautelares a fin de que este personaje deje de ejercer violencia política en mi contra, en un afán de notoriedad que no busca sino ser útil a sus empleadores. Rojas y todos nuestros compañeros de partido tienen que entender que no pueden beneficiarse políticamente de un estereotipo de género, según el cual para él, las mujeres no poseemos méritos propios", expresó en un mensaje en video divulgado a través de sus cuentas en redes sociales.

"¡Alto a la #violenciapolítica contra las mujeres! Por eso decidí presentar una denuncia por violencia política de género y violencia contra las mujeres contra Alejandro Rojas Díaz Durán ante el @iecm", refrendó en su cuenta en Twitter,

"Los ataques en mi contra han arreciado, algunos de esos ataques son extremadamente machistas, que no puedo dejar pasar. En los ataques se pretende reducir mi vida política, a mi vínculo matrimonial y a temas de carácter personal. La discriminación por razón de género está a la vista, en todas las agresiones, insultos y descalificaciones que he recibido de Alejandro Rojas Díaz Durán", remarcó.

Argumentó que siempre ha luchado contra prácticas patriarcales arraigadas incluso en el ámbito político, una vida libre de violencia contra las mujeres y por la equidad de género.

También hizo un llamado a su partido, Morena, a decir "no" a la violencia política de género.