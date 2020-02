Pacientes de FUCAM protestan afuera de Palacio Nacional

Las personas han llegado a las puertas de Palacio Nacional para aclarar que no se ha logrado normalizar la entrega oportuna de los medicamentos y vacunas.

“No hemos visto ninguna solución”, sobre todo en la entrega oportuna de los medicamentos y vacunas que tienen mayor costo y no lo podemos pagar”, indican una decena de personas que reciben atención en la Fundación para el Cáncer de Mama mexicana (FUCAM), y que han llegado a las puertas de Palacio Nacional para aclarar que no se ha logrado normalizar este servicio, pese a los acuerdos alcanzados con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Insabi.

“Lo más difícil es aceptar que estamos enfermas pero el Seguro Popular fue una ayuda y si ya no lo tenemos va a ser muy difícil porque son muy caros los tratamientos”, reclama una señora que lleva más de dos años batallando contra el cáncer.

“Necesito una vacuna y no me la han dado y yo no puedo pagarla”, indica otra mujer que hace un año recibió el diagnóstico.

“¡Que nos cumplan! Se pueden decir muchas cosas pero lo que yo necesito es un papel que me ampare donde diga que Insabi va a cubrir todo lo que daba el (desaparecido) Seguro Popular. Después de 19 años FUCAM estaba trabajando bien, llega este presidente y todo se viene para abajo. Si hay un cambio pero para mal”, se quejó otra paciente del FUCAM que demanda respuestas al actual gobierno federal.

Cada año, FUCAM recibe al siete por ciento de las mujeres que tienen cáncer; el 94 por ciento de las personas que reciben la atención por parte de la fundación logran superar el padecimiento, mientras que en el sector salud solo se logra salvar el 40 por ciento.

La Secretaría de Salud otorgaba al organismo alrededor un millón y medio a dos millones de pesos al año.

“Pedimos al presidente que nos ayude”, rogaron las mujeres que está mañana protestan en la fachada principal de Palacio Nacional.