Pacientes dados de alta por Covid-19 no necesitarán segunda prueba: SSa

La Secretaría de Salud afirmó que hay evidencia científica que señala que personas con Covid-19 ya no tienen síntomas a los 10 días y ya no son contagiantes.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, indicó que las personas que padecieron Covid-19 ya no requieren una segunda prueba de diagnóstico para verificar que ya no tengan el virus en su cuerpo, y en el caso del persona médico les han pedido su incorporación a los 10 días después de salir positivos, porque “han detectado que los síntomas desaparecen en ese tiempo” en los casos que no se agravan.

En conferencia de prensa desde Tabasco, López Gatell no presentó el semáforo epidemiológico por Covid 19 que había dicho continuaría de forma semanal, pero los gobernadores señalaron que sería de forma quincenal, por lo que estará vigente el anunciado el viernes pasado que pone a 18 entidades en color rojo y 14 en color naranja.

Por su parte, Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar, afirmó que hasta el momento se han contratado a 48 mil trabajadores de la salud para la atención de pacientes con coronavirus, de los cuales 20 mil laboran en el IMSS y 6 mil el los Institutos Nacionales de Salud y la misma cantidad en el ISSSTE.

Mientras que López Gatell apeló a la “responsabilidad ética de los trabajadores” para continuar con sus labores a pesar de las condiciones laborales.

Por último, llamó a los ciudadanos de todo el país a tener “prudencia y paciencia” por lo que si pueden se queden en su casa “porque ya habrá tiempo de que salgan y se reúnan cuando pase el peligro”.