Osorio Chong dice que no descarta buscar la dirigencia nacional del PRI

Escucha la nota:



El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no descartó buscar la dirigencia nacional de su partido, pero advirtió que primero debe hacerse una evaluación de los resultados obtenidos por el tricolor en la elección del pasado 6 de junio.

En entrevista, el senador por el PRI subrayó que se requiere hacer un análisis profundo al interior del tricolor, donde la propia dirigencia asuma su responsabilidad de acuerdo a los números obtenidos en los comicios.

*Información relacionada: PAN-PRI y PRD van contra AMLO por ‘violar equidad de elecciones 2021’

Revisarán como se encuentra el partido y tomarán decisiones

Indicó que es necesario revisar las circunstancias en las que se encuentra el partido y, a partir de eso, tomará decisiones.

Miguel Ángel Osorio Chong reiteró que el análisis que se haga no debe quedar sólo en las manos de la dirigencia o de quienes lograron un espacio público, sino de quienes no tuvieron una oportunidad o no fueron tomados en cuenta.

PRI se preparará para las próximas elecciones

El senador priista, Osorio Chong, subrayó que se debe revisar qué es lo que le conviene al PRI para las próximas elecciones, incluyendo los comicios de 2024 para la Presidencia de la República.