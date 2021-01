Organismos autónomos son logro de la sociedad, no de partidos: Córdova

Escucha la nota:



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova pidió no olvidar que los órganos autónomos son un logro de la sociedad democrática y no de un partido ni de las fuerzas políticas.

Al participar en el foro digital “Instituciones Autónomas de México”, Córdova Vianello, afirmó que lo más importante de los órganos autónomos es su independencia tanto del poder público como del privado.

“Nadie puede negar la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y vale también para el caso específico de los organismos constitucionales autónomos que no hay que olvidarlo, son el resultado de una larga y compleja evolución que nos ha costado mucho, que es una conquista no de una persona, no de un partido, no de una fuerza política, no de una ideología, es una conquista de la sociedad”, remarcó.

De acuerdo con el titular del INE, es válida la autocrítica sobre las áreas de mejora de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia; sin embargo, consideró que no todos los cambios son buenos, más aun cuando son para volver al autoritarismo.

Consideró que la autonomía no debe entenderse ni asumirse como autarquía, “no se trata de agencias autárquicas sino entes públicos del Estado que interactúan y se coordinan con otros órganos del propio estado”.

“El INE es un sujeto regulado del INAI en materia de transparencia y protección de datos, por ejemplo, y en el caso del INE, se encuentra también bajo el escrutinio de los actores políticos”, destacó.

En ese contexto, el comisionado del INAI, Javier Acuña sostuvo que quitarle al Instituto su autonomía sería una regresión pavorosa para los derechos toda vez que el acceso a la información es parte de los logros democráticos de muchos años.