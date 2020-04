Ordenan reincorporar a jueces Federico Mosco y Luis Díaz

Escucha la nota:



El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó la reincorporación de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes se encuentran bajo investigación al estar involucrados en el caso de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada el 25 de noviembre pasado cuando iba abordo de un vehículo rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura local avaló, desde el 15 de abril, la reincorporación de los jueces quienes no pueden dictar veredictos, por lo que un día después asumieron funciones como Jueces encargados de Trámite, esta medida se tomó porque la emergencia sanitaria por Covid-19 provocó la falta de juzgadores que realicen guardias en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, el Tribunal especificó que la investigación en contra de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio aún no está concluida, por lo que no han sido absueltos.

La Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el oficio número CJCDMX-SG-PL-10510-2020 que ordena el cese de los efectos de la suspensión de dichos servidores públicos y por ende su reincorporación, con efectos a partir del 16 de abril del presente año”.

El documento expone que la decisión de reincorporan a los jueces es “con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo, atendiendo a las necesidades del servicio” de conformidad con la facultad expresa de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, jueces de la Ciudad de México para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, quedaron adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 4 y 5, con sede en Doctor Lavista.

En enero de 2019, Abril Pérez denunció ser víctima de tentativa de feminicidio pero el juez Mosco González determinó que no existieron datos de prueba suficientes para determinar el delito en contra de su ex poso, quien la habría golpeado con una bat en la cabeza. Mientras que Díaz Antonio dictó medidas cautelares al ex esposo de la mujer para seguir el proceso en libertad como no acercarse a la víctima, no salir del país, y acudir a firmar periódicamente.