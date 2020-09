Ordena TEPJF al INE modificar convocatoria para dirigencia de Morena

Escucha la nota:



La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar la convocatoria para renovar a la presidencia y secretaría general de Morena mediante una encuesta abierta a los militantes y simpatizantes, por lo que deberá incluir algún método que garantice la paridad de género en la elección de los órganos directivos.

En sesión virtual, los magistrados ordenaron al INE fundar y motivar la determinación que tomó para realizar una encuesta de reconocimiento para definir a los seis candidatos mejores posicionados, y que luego se realice otra encuesta para que de ese último grupo se elija a la nueva dirigencia del partido, para dicha argumentación tendrá 72 horas.

El magistrado presidente, Felipe Fuentes, indicó que se debe crear paridad en los órganos directivos de los partidos porque así lo marca la Constitución.

Información relacionada: Declinan diputados de Morena a pedir consulta

“Las candidaturas no se tienen que registrar por fórmula sino de forma separada y que efectivamente cuando resolvimos el ultimo incidente no tocamos el tema de la paridad de género, nunca se refirió, pero esta situación no menoscaba, o limita la posibilidad de que la autoridad administrativa cumpliera con el principio constitucional de paridad”.

Por su parte, la magistrada Mónica Soto reconoció que con esta resolución van a diferir los plazos de la convocatoria y con ello que el próximo 4 de octubre se tenga nueva presidencia y secretaría general de Morena.

Sobre, los participantes en el proceso interno y que no han podido acreditar su militancia, los magistrados ordenaron el Consejo General del INE permitir que quienes quieran participar en el proceso interno presenten las pruebas que consideren necesarias para que se compruebe su militancia a Morena, por lo que el padrón de militantes con el que cuenta el Instituto “sólo genera un indicio inicial” y deberá realizar un análisis en lo individual de cada solicitud y determinar lo conducente.