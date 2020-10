Ordena INAI a SSa entregar base de datos del sistema epidemiológico

Escucha la nota:



La Secretaría de Salud tendrá que dar a conocer la base de datos del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), con todos los registros del 01 de febrero al 01 de julio de 2020, ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior, tras revocar la respuesta del sujeto obligado ya que negó la información argumentando que si bien cuenta con esa información, la desagregación de registros específicos concentrados no la tiene.

El titular del INAI, Javier Acuña expuso que la respuesta de la dependencia fue lateral, y no satisfizo al ciudadano solicitante. “Aquí estamos con un problema de una información que no se respondió, se respondió mal, parcamente y de manera lateral o tangencial”.

“Y aquí tenemos la oportunidad nosotros y el deber de dejar en claro que no puede satisfacer, no se puede dar por vista una respuesta que tiene estas angosturas, vamos a decirle elegantemente. Y ya con eso me adelanto a decir que no cuadran las cosas”, señaló.

Por ello, se resolvió revocar la respuesta para que la secretaría pueda mejorarla. “Porque tiene flecos que permiten mejorar esa respuesta en términos de información que debe de estar en las manos de aquel que lo solicitó pero ya de todos también, para beneficio de la credibilidad pública de un país”.