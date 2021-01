Oposición y mayoría en el Congreso se acusan por uso político de vacunas Covid-19

Los morenistas también afirmaron que el INE no está a la altura de la democracia en el país y no ha garantizado elecciones equitativas.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reunida de manera virtual, diputados y senadores intercambiaron acusaciones por el uso político electoral de las vacunas contra el coronavirus, en el marco de los comicios de este 2021.

Lo anterior, al abordar el tema de la coyuntura electoral, en la última sesión de la Permanente, previa al arranque del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de febrero.

En la discusión, la oposición acusó la intervención electoral en la campaña de vacunación, de los llamados “Servidores de la Nación”.

La mayoría reviró justificando la participación de esos funcionarios, al aseverar que los antídotos contra Covid-19 necesitan custodia de personal federal.

Antes de entrar de lleno al debate propuesto por diputados federales del Partido del Trabajo (PT), los legisladores comenzaron a abordar el tema, al momento de rechazar el punto de acuerdo promovido por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), en el que pedían un informe detallado sobre la compra de vacunas contra el virus, y también que el Instituto Nacional Electoral (INE) redoblara vigilancia para impedir el uso político de los reactivos contra el coronavirus.

“Sepan que la bancada del PAN no permitiremos el lucro político y la malversación de las vacunas para beneficio de Morena y de ninguno grupo político. Es maligno que se intente lucrar o beneficiarse ante una necesidad universal. Hemos denunciado el uso incorrecto de las brigadas de Servidores de la Nación que están incurriendo en delitos electorales durante las brigadas de vacunación y no pararemos, en Acción Nacional seguiremos levantando la voz para una vacunación transparente”, sentenció la diputada panista Cecilia Patrón.

En el debate sobre la coyuntura electoral, los legisladores del PT pidieron evitar todo caso de violencia política de género.

No obstante, al mismo tiempo salieron en defensa del vicecoordinador Gerardo Fernández, apercibido por el Tribunal Electoral por incurrir en tales conductas, en perjuicio de la diputada panista Adriana Dávila.

Afirmaron que el fallo contra el diputado Fernández Noroña, obligado a pedir disculpas de manera pública, fue faccioso y no se le perdona que el pueblo lo respalde.

Los petistas y legisladores de la bancada del extinto Partido Encuentro Social (PES), pidieron que el árbitro electoral sea imparcial en la contienda de este año.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Cruz Juvenal Roa urgió a reconducir la campaña de vacunación y a no permitir que los Servidores de la Nación le den enfoque electoral, para beneficio del partido mayoritario y sus candidatos a distintos puestos de elección.

El INE tiene que sancionar esos ilícitos y garantizar equidad en la elección, dijo, al demandar que no se use la urgencia por la vacuna contra Covid-19, en función de la necesidad del voto del partido mayoritario. No se debe permitir el lucro político con la salud ni las vacunas, planteó.

El senador panista Julen Rementería también acusó uso político de las vacunas, por parte del partido Morena, y afirmó que el Presidente de la República, cuya pronta recuperación deseó, está convertido en “jefe de campaña”.

Es lamentable que las vacunas estén siendo aplicadas no al personal de salud ni personas que forman parte de grupos vulnerables ante el virus, sino a los Servidores de la Nación.

Por la mayoría de Morena, la senadora Antares Vázquez, el también senador Ovidio Peralta y el diputado Pablo Gómez, negaron uso político de la vacunación.

Esa una especulación de los opositores y la intervención de los Servidores de la Nación obedece a que hacen falta “miles de manos” para vacunar a millones de mexicanos, dijeron.

Los morenistas también afirmaron que el INE no está a la altura de la democracia en el país y no ha garantizado elecciones equitativas.