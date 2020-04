Oposición reitera rechazo a iniciativa de AMLO; les piden no acudir al extraordinario

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, pese a que la mayoría expresó confianza en la aprobación de la iniciativa del Presidente de la República, que reforma a la ley de Presupuesto, e incluso adelantó cambios, las bancadas de oposición refrendaron su postura en contra.

Por la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Antonio Ortega afirmó que el proyecto mantiene la política de “austericidio” y busca tomar el control sobre el erario, sin tener como contrapeso a los diputados federales.

*Información relacionada: Respalda PRD en San Lázaro denuncia contra AMLO por uso electoral de créditos

El portavoz de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes, aseveró que el fin real de dicha iniciativa, es mantener a los “elefantes blancos” del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas.

“Sin duda, lo que hay detrás es legalizar un recorte más, profundizar el austericidio como recurso para enfrentar los requerimientos del gobierno y la crisis económica que afecta a los mexicanos. Con una salvedad, en este caso se intenta hacer a un lado a la Cámara de Diputados en sus facultades de órgano que controla el ejercicio del gasto”, apuntó el diputado Ortega Martínez, que también es secretario de la Comisión de Hacienda de San Lázaro.

“Es mentira que el Presidente requiera apropiarse del presupuesto para afrontar la pandemia. Desde enero ha tenido el tiempo y el dinero para ello y no lo ha querido hacer. Que nos diga la verdad el Presidente, él quiere adueñarse del dinero público para financiar una manada de elefantes blancos como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya. Con todo el respeto que se merece, señor Presidente, si no ha podido usted con las tareas como titular del Poder Ejecutivo, ¿cómo ahora quiere asumir las del Legislativo?”, cuestionó el diputado Yunes.

La fracción del Movimiento Ciudadano (MC), a través de la diputada Fabiola Loya, también reforzó el pronunciamiento respecto a que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional, no tiene como prioridad atender la emergencia de salud por el Covid-19 e invade las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal.

En ese marco, los congresistas de oposición comenzaron a recibir mensajes en los que se les pide no presentarse a la sesión extraordinaria en el Pleno, que tentativamente se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo.

Uno de los llamados que no presenta firma y solo se identifica con la etiqueta “PorAmorAMéxico, llama a los congresistas a mostrar su interés por el país.

El mensaje que parece en letras blancas, sobre una imagen del Pleno de San Lázaro como fondo, agrega que la ciudadanía debe tener representantes que velen por su bien y cuiden las leyes.

Recalca que la iniciativa del Presidente “tiene que ser rechazada, no se puede dejar a los poderes de adorno, el presupuesto no puede ser manejado por una sola personal. Por eso hpy te pido demuestres lo que esperamos de ustedes como diputados/diputadas federales y sobre todo demuestren el amor por México; NO ACUDAS A LA SESIÓN”, agrega el texto firmado con la frase “Mexicanos que amamos a México”.

El segundo archivo enviado a diputados de distintas fracciones parlamentarias, incluso de Morena, es una petición de no aprobar la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“El congreso escuchará las voces de los millones de mexicanos que están en desacuerdo con deshacer el Estado de derecho y dar todo el poder del presupuesto a una sola persona. Será la primera protesta electrónica en la historia para el congreso de nuestros representantes” indica textualmente.

El asunto del documento es “No a la iniciativa con proyecto de decreto de los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, con fecha del 28 de abril de 2020, y aunque presuntamente va dirigido a diputados federales, el texto refiere a los integrantes de la “H. Asamblea Legislativa”.

Va dirigido a 43 diputados por la Ciudad de México, entre los que cuentan al coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado; a 21 congresistas por Nuevo León, así como a 31 parlamentarios por el estado de Jalisco.