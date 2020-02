Oposición expresa con reservas reforma para garantizar pensiones de AMLO

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias se pronunciaron sobre la reforma al artículo cuarto constitucional, propuesta por el Ejecutivo Federal, para garantizar la entrega de apoyos sociales como pensiones a adultos mayores, a personas con discapacidad y becas a estudiantes.

El coordinador de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, recalcó que concretar esos cambios es urgente, aunado a que es una petición del Presidente de la República.

Sin embargo, reconoció que será necesario generar consensos con la oposición, ya que para aprobarse, requiere de las dos terceras partes del voto en la Cámara, los cuales podrá obtener solo si convence a algunos integrantes de la oposición.

“Estamos hablando de la pensión para adultos mayores y queremos que sea permanente, que este apoyo sea un derecho social consagrado en la Constitución, sé un deseo de nuestro Presidente. Otro derecho que queremos esté establecido en la Constitución, es el apoyo a los jóvenes en la educación media superior, y la otra la pensión para las personas con discapacidad”, planteó.

“No creo que haya una oposición a que se amplíen los derechos sociales, pero por supuesto tenemos que hablar con ellos porque es una reforma constitucional y necesitamos una mayoría calificada”, admitió Delgado Carrillo.

Los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), señalaron que esos cambios a la Carta Magna, también son prioridad en su agenda parlamentaria.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero indicó que hay disposición de aprobar esa norma, pero con ajustes, de lo contrario, será una herramienta clientelar del Gobierno Federal.

“Con cambios, porque no queremos clientelas, queremos desarrollo. Nosotros estamos a favor de las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos mayores, pero ellos confunden por ignorancia y por interés electorero el tema de lo que es la Constitución y lo que es la política pública. Entonces, estamos de acuerdo con la intención, pero no con el tratamiento clientelar que le quieren dar”, advirtió.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, manifestó sus reservas sobre el tema, al manifestar que no es en la Constitución donde deben inscribirse las pensiones que otorga el Ejecutivo Federal.

“Nosotros tenemos algunas reservas en ese sentido, que nos parece que no deben ir en la Constitución. El hablar de dar recursos, que se establezca en la Constitución, me parece que no atiende. La Constitución es garantista de derechos y no precisamente de estar hablando de esas particularidades, entre otros. Hay que ir a dar el debate”, remarcó Juárez Piña.

Por otra parte, el diputado Romero Hicks recordó que su fracción promoverá iniciativas de reforma en materia económica, como la reducción del impuesto especial a las gasolinas y al Impuesto Sobre la Renta; una Ley General de Feminicidios; y promoverá el fortalecimiento de los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE).

El líder de los petistas, Reginaldo Sandoval, indicó que la agenda petista incluye temas como el bienestar social, migración, justicia, igualdad de género, trabajo, combate a la corrupción, campo, marina y medio ambiente.

Señaló que apoyará la reforma constitucional para garantizar la entrega de pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad permanente; el paquete de cambio en materia de justicia que presentará el Ejecutivo Federal; la eliminación del outsourcing; tipificar como delito la producción de alimentos chatarra; obligar a dirigentes sindicales a rendir cuentas sobre las cuotas sindicales.

Respecto al tema electoral, el coordinador petista indicó que su partido acompañará no el recorte de 50 por ciento a los recursos públicos a partidos que promueven sus aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sino un recorte de 60 por ciento y que el 40 por ciento restante se distribuya equitativamente entre todos los partidos.