Oposición en San Lázaro cierra filas en defensa del INE

Las fracciones de oposición en la Cámara de Diputados salieron en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), ante su decisión de posponer algunas fases de la consulta de revocación de mandato.

Ello, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve el recurso legal presentado por el propio organismo electoral, con respecto al recorte presupuestal que se le aplicó en el paquete económico 2022.

Por separado, los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Marcela Guerra, que también es vicepresidenta en San Lázaro respaldaron la decisión de la mayoría en el Instituto Electoral.

También coincidieron en expresar su extrañamiento por la postura no institucional y de corte partidista, asumida por el presidente de la Mesa Directiva del recinto, Sergio Gutiérrez.

Defender al INE

El coordinador de la fracción de MC, Jorge Álvarez, recalcó que la Mesa Directiva del recinto parlamentario representa a un poder del Estado Mexicano, no solo a una fracción parlamentaria, por lo que se habrán de promover las acciones pertinentes para garantizar que las instancias del Estado mexicano no sean utilizadas con fines políticos particulares.

“Desde el el debate con relación al PEF 2022, el @PRDMexico advirtió sobre la imposibilidad de llevar a cabo la consulta de #RevocaciónDeMandato, sin asignar los recursos suficientes requeridos por la autoridad electoral. El @GPPRDmx refrenda su confianza en el @INEMexico”, agregó textualmente, también en Twitter, el coordinador de la bancada del Sol Azteca, Luis Espinosa Cházaro.

Tras calificar como fundamental para el país el respeto entre Poderes del Estado e instituciones autónomas, hizo un llamado “respetuoso pero enérgico”, a que el presidente de la Cámara actúe con mesura y sin tintes partidistas.

Consideró adecuada la determinación de la mayoría en el Consejo General del INE y se pronunció a favor de que la Corte resuelva el fondo de la controversia planteada por esa instancia, respecto a su presupuesto.

Refrendó la convicción de defender la autonomía de la institución electoral, así como de sus integrantes “ante cualquier intento de menoscabarla”.

La fracción de Acción Nacional rechazó que la fracción morenista en la Cámara utilice al Congreso como mecanismo para “amenazar” al árbitro de los comicios.

Las y los @diputadospan rechazamos que Morena defienda una postura partidista a nombre de toda la @Mx_Diputados y utilice al Congreso para atentar contra la autonomía del @INEMexico. En @AccionNacional seguiremos defendiendo nuestras instituciones democráticas. #YoDefiendoAlINE — Diputados PAN (@diputadospan) December 18, 2021

El diputado Ignacio Loyola aseveró que quien abusó de su autoridad, fue el presidente de San Lázaro, al usar la institución a su cargo.

“Escuchen lo que demandan, y no hagan lo que les manda. Es prudente aclarar que será el grupo de Morena, no la @Mx_Diputados. Los @diputadospan apoyamos al @INEMexico, no más distractores. Abuso de autoridad es usar cuentas institucionales para fijar una postura partidista”, sentenció, en su cuenta en Twitter, @loyolavera.

“Aún hay instituciones, primero el @INAIMeico y ahora el @INEMeico, tenemos futuro como Nación. La resolución del #INE para posponer la #RevocaciónDeMandato, es una muestra clara de que vivimos en un país democrático”, agregó la diputada del PRI, Marcela Guerra.

Discurso partidista

Los integrantes de la oposición en el Palacio Legislativo unificaron voces para reclamar al presidente de la Cámara, que haya utilizado los recursos de la misma, para fijar la posición de su partido político sin respetar la institucionalidad y pluralidad del Congreso.

Criticaron el mensaje emitido la noche de este viernes 17 de diciembre por el diputado Sergio Gutiérrez, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Gutiérrez Luna usó las cuentas en redes sociales de la Cámara, para descalificar a algunos consejeros electorales, acusarlos de cometer distintos delitos y advertirles que serán denunciados penal y administrativamente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control del INE.

La oposición sentenció que tomará las medidas pertinentes en términos políticos y jurídicos, no solo para defender la autonomía de la instancia electoral, sino la institucionalidad de la Cámara y el Congreso.