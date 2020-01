Operativo mochila violenta derechos infantiles, advierte REDIM

Escucha la nota:



A través de un comunicado emitido por la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM), se advirtió que esta medida no solo violenta su derecho a la intimidad, sino que también criminaliza a los menores en lugar de buscar las causas de la violencia.

En el marco de los hechos acontecidos en una escuela en Torreón, donde un menor disparó contra su maestra, hirió a seis personas y posteriormente se suicidó, señalaron que el niño fue una víctima del contexto de la violencia que se vive en los últimos años en México, enfatizaron la violación a derechos de niñas y niños que representan los operativos invasivos como ‘Mochila Segura’.

Por su parte, Jorge Cardona de España, también ex miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC-OJU por sus siglas en inglés), destacó que ‘Mochila Segura’ es un atentado a la intimidad de niñas y niños, ya que las escuelas deben ser lugares seguros, de convivencia.

Sobre los hechos en Torreón, Cardona destacó que el verdadero problema es identificar cuáles son las causas y no quitarles a todas las niñas y los niños su derecho a la intimidad registrándoles la mochila “porque si no, terminaremos todos en un estado policial. No tiene sentido, no es el estado policial la solución” concluyó.

Norberto Liwski, quien fue vicepresidente del CRC hasta 2007, alertó que cuando se instala el concepto de la ‘inseguridad escolar’, en realidad se agravia a la escuela y a la comunidad educativa, y se crea un falso escenario de tranquilidad social y familiar respecto a posibles hechos de violencia.

Liwski, aclaró que la implementación de ‘Mochila Segura’ es una manifiesta violación a la intimidad de los niños y representaría un cambio de los factores y valores culturales, al de una sociedad que interpreta que el ingreso a la escuela debe estar acompañado de estos mecanismos “esto cambia el carácter a la función educativa; es antipedagógico, antisocial y viola derechos altamente sensibles de las niñas, niños y adolescentes”.

Juan Martín Pérez García, Coordinador de la iniciativa #TejiendoRedesInfancia en América Latina y el Caribe, en entrevista, indicó que ‘Mochila Segura’ representa el fracaso de las personas adultas y de las autoridades “porque basamos nuestras relaciones con niñas y niños bajo el principio de la desconfianza.”

Mencionó que otro factor que no hay que olvidar es que ‘Mochila Segura’ se ha implementado en escuelas en México desde el 2001; y que en el periodo 2007-2009 se designó presupuesto para este operativo “hay que reconocer que detrás de esto hay un negocio: te regalan miedo para venderte seguridad, hay que dejar claro que ‘Mochila Segura’ es un distractor recursos y nos aleja del verdadero debate: las graves omisiones del Estado Mexicano para frenar la violencia contra la niñez y adolescencia”.