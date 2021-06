ONGs piden a Kamala Harris garantizar derechos de trabajadoras migrantes

Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se comprometa a asegurar que los programas de migración laboral del vecino país del norte dejen de aplicarse de forma discriminatoria hacia las mujeres.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de que los programas de migración laboral garanticen el acceso al trabajo digno, libre de violencia y apegado los a derechos humanos.

Maritza Pérez Ovando, jornalera mexicana, denunció que las connacionales que se encuentran en el vecino país del norte trabajan en condiciones insalubres e inhumanas, por lo que pidió a la vicepresidenta de los Estados Unidos que tome cartas en el asunto.

Today, President @lopezobrador_ and I discussed our shared interests in security, economic opportunity, vaccines, and migration. The United States sees Mexico as a partner on these issues. https://t.co/49p1iyChKu pic.twitter.com/Ux2oXihtcp

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021