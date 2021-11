Olimpia Coral Melo reta a legisladores a hacer conciencia sobre nivel de violencia contra mujeres

En la Cámara de Diputados la sesión solemne, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue espacio para que Olimpia Coral Melo, víctima de ciberacoso sexual, cuyo caso dio pie a la aprobación de la “Ley Olimpia”, enviara un fuerte mensaje a los congresistas federales y a la sociedad.

Exigió que la causa de las feministas y activistas deje de ser utilizada como botín político.

“Las mujeres no somos cuota, somos la medida del mundo, ¡no utilicen más nuestras causas como botín político!”, exigió tras aseverar que sigue viva, gracias a que su madre, feministas, “compas” y el Frente Nacional para la Sororidad la respaldaron.

La activista puso de pie a los legisladores, los hizo levantar la mano para que manifestaran si están dispuestos o no a luchar con ella y las demás mujeres víctimas de violencia en el país.

Olimpia demandó a los legisladores no condenar las formas de lucha contra las agresiones de género, no minimizar las protestas y les preguntó si no quemarían todo si las afectadas fueran sus familiares.

“¿A poco si fuera su hija o su hermana no tendrían ganas de quemarlo todo? Desde hoy, solo les pido que vean en ellas a una mujer que decidió luchar”, remarcó.

No descalifiquen protestas

Olimpia reiteró en todo momento su petición a las y los legisladores que no descalifiquen las manifestaciones de colectivas y colectivos, que este jueves 25 de noviembre, salieron a las calles a exponer sus demandas.

Demandó que no le dieran a ella un voto de aprobación, por presentarse desde la Tribuna de San Lázaro, y a sus compañeras en la calle, repudiarlas por “quemar todo”, romper vidrios, hacer pintas y protestar contra el patriarcado.

Los políticos, dijo, conocen las caras de algunas de las integrantes del movimiento feminista, pero desconocen sus historias y les piden, en una expresión de conservadurismo y machismo, no hacer destrozos en las calles.

Reclamó que políticos, gobernantes e incluso ciudadanos les digan que “así no” deben protestar contra las agresiones a las mujeres en el país. El “pañuelo verde” de la lucha feminista que para muchos significa una amenaza, agregó, para las víctimas simboliza justicia.

Lucha por los derechos

Subrayó que las mujeres en el país han tenido que salir a luchar y “ganar” sus derechos, los cuales no les han sido otorgados.

Recordó que su empeño por que el Legislativo aprobar a la llamada “Ley Olimpia” implicó mucho esfuerzo, porque incluso hubo congresistas que les cerraron la puerta.

Agregó que de nada sirve demandar justicia y alzar la voz desde una Tribuna como la de San Lázaro, si en el país no se hace nada por frenar las agresiones sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres, porque el 90 por ciento de las mismas son cometidas por familiares, personas cercanas o conocidas.

No a los chistes misóginos, no a la venta de niñas ni a matrimonios con menores bajo el pretexto de “usos y costumbres”, no minimizar la protesta, sí a la despenalización del aborto, no al machismo que le quita la vida a las mujeres.

No al sistema patriarcal, no a la estigmatización de las víctimas de ciberacoso sexual, “que se callen los abusadores y los políticos”, “el miedo ya cambió de bando”, dijo Olimpia Coral, con la voz quebrada.

Las cosas por su nombre

Fue enfática en señalar que su caso particular, de ciberacoso a través de la difusión de un video sexual, la orilló al intento de suicidio, y no fueron los políticos ni las autoridades quienes la lograron salvar.

Su madre y sus “hermanas” de lucha impidieron que terminara con su vida, al hacerle ver que ella no hizo nada malo al sostener relaciones sexuales. La única diferencia con el resto de las personas, incluso las y los legisladores, es que ella fue exhibida públicamente, sin su consentimiento.

“Como me lo dijo mi mama: hija mía, tú no hiciste nada malo, todas y todos cogemos. Ustedes también cogen, diputadas y diputados, la diferencia es que a mí me ven coger o me vieron coger como a decenas de mujeres cuando consumen prostitución o cuando pagan en los mercados de explotación sexual por nuestros cuerpos”, sentenció.

“Ya basta a la violencia contra las mujeres”: INMUJERES

En su intervención en la Sesión Solemne en San Lázaro, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Nadie Gasman, lanzó y “ya basta” a la violencia de género que limita las capacidades, el desarrollo y en muchas ocasiones acaba con la vida de las ciudadanas, apuntó.

La funcionaria federal recalcó que en México, las mujeres quieren vivir seguras y en paz, con “autonomía física” y sin violencia. “Es urgente”, manifestó.