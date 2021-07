Olga Sánchez Cordero se jubilará en 2024; no aspira a la presidencia

Escucha la nota:



Este martes 13 de julio, se dio a conocer que Olga Sánchez Cordero se jubilara en 2024.

La titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, se descartó como aspirante a la candidatura presidencial del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2024.

Desde la Cámara de Diputados, donde acudió a un evento organizado por legisladores morenistas, la funcionaria señaló que “hay secretaria para rato”.

Pero, terminando su encargo en Gobernación , tiene previsto retirarse y tomar un merecido descanso después de décadas de trabajo.

Con un dejo de tristeza y anhelo en su voz, admitió que a sus 74 años, mismos que cumplirá esta semana, ya no ve mayores posibilidades políticas para ella.

“En mi caso particular, cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar”, dijo Olga Sánchez Cordero.

“Creo que he trabajado muchos años ya, muchos muchos años así que creo tengo mi merecido descanso y sobre todo, a la edad que voy a tener. Por cierto, esta semana cumplo ya mis 74 años, mi querido Nacho, entonces ya no veo perspectiva política para mí”, admitió.

De esta manera, se infromó que Olga Sánchez Cordero se jubilará en 2024.

Ignacio Mier también se baja del barco

En ese marco, el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, también se desmarcó de posibles aspiraciones presidenciales.

El legislador por Puebla indicó que sus aspiraciones son legislativas, por lo que su interés se centra y se centrará en cumplir con la agenda de la bancada en San Lázaro.

Es decir, los temas que promueva el Presidente de la República y consoliden la llamada “cuarta transformación”.

Aclaró que cuando el Primer Mandatario afirmó en su conferencia en Palacio Nacional, que los dos coordinadores morenistas en el Congreso tenían aspiraciones presidenciales y posibilidades de alcanzar esa candidatura, no se sintió aludido, porque no está pensando en el 2024 con esos fines.

De este modo tanto la secretaria de Gobernación, como Mier negaron integrarse a la agenda del 2024 para contender por algún otro puesto político, sin embargo, se informó que Olga Sánchez Cordero se jubilará en 2024.