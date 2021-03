Ofrece Vitol 17 mdd a Pemex por resarcimiento de daños

Escucha la nota:



Expuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por sobornar a funcionarios de México, Brasil y Ecuador para obtener contratos entre 2015 y 2020, la compañía de comercialización de energía y materias primas Vitol Inc. ofreció pagar 17 millones de dólares a Petróleos Mexicanos como resarcimiento de daños, informó Octavio Romero, titular de Pemex, quien reconoció que su administración desconocía de estas irregularidades.

“La respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hechos… Un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de siete millones de dólares, más… 17 millones de dólares más otro tanto por concepto de unos trabajos de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos”, abundó Romero Oropeza.

En este marco el director general de Pemex dijo que señalo a los ejecutivos de Vitol que “nos daba gusto que se hubiera resuelto el problema con las autoridades americanas pero que no nos daba gusto que nosotros ni enterados estábamos, porque se referían al soborno de algún o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Entonces les pedimos que nos informaran qué funcionarios y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue en el sentido de que por razones del debido proceso pues no podían darnos esa información”.

“Yo le informé al señor presidente, porque pues esto es un tema que no es nada más dinero, digo, el dinero a Pemex y a todos en este país es muy importante, pero tiene que tener un origen claro y saber a condición de qué estoy recibiendo una indemnización… El presidente me instruyó para que entremos en contacto primero con el consejero jurídico y con la Fiscalía (General de la República) para que esos recursos, en caso de ingresar a la hacienda pública, ingrese a la fiscalía como un resarcimiento de datos (daños) de acuerdo con el procedimiento jurídico… y, que de proceder esto, eso pase a la institución conocida como Devolver al Pueblo lo Robado, porque en todo caso esto es el resarcimiento de un daño derivado de un acto de corrupción que ingresaría y que iría a esta institución”, detalló Romero Oropeza.

—“¿Y con esto ya volverían a tener negociaciones de carácter comercial?”, se le inquiere al titular de Pemex.

—“Una vez que se resarzan los daños se vería con el presidente de la República”, enfatizó el titular de Pemex.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó la negativa, por el debido proceso, de exponer nombres y montos con los que fueron sobornados funcionarios mexicanos.

“A nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno, si no sabemos quiénes, no podemos aceptar la supuesta reparación del daño porque seríamos encubridores, cómplices, eso lo tiene que saber Vitol para empezar… Y podrá ser una empresa mundial muy importante pero no es sólo el dinero en este caso. La respuesta fue Fiscalía, que la Fiscalía resuelva y que necesitamos saber quiénes recibieron el soborno, cuánto dieron, es una vergüenza que estas empresas actúen así, ¿dónde está la ética?, venir a corromper a funcionarios de México o de otros países para obtener ganancias excesivas”, remarcó el primer mandatario mexicano.

“Ahora dicen ‘queremos reparar el daño a México’ con estos 17 millones de dólares, más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares y la pregunta de Octavio (Romero titular de Pemex) fue ‘¿cómo le hago? porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo, están ofreciendo dinero, pero no se puede recibir’. Entonces lo primero es saber quienes recibieron el soborno, ah, no, eso no se puede decir que eso yo aprovecho para hacer un llamado respetuoso a todos los gobiernos, eso se debe de quitar, entonces y la transparencia, a ver, debido proceso, transparencia” finalizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.