Ofrece IPN disculpa pública por feminicidio de alumna; la madre acusa al presidente de no escuchar

El Instituto Politécnico Nacional ofreció una disculpa pública a la familia de María de Jesús Jaimes Zamudio, alumna de esa casa de estudios, quien falleció el 15 de enero de 2016 víctima de feminicidio.

El acto se desarrolló en instalaciones de la Dirección General, donde asistió la madre y el padre de la joven estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

Información relacionada: Pide CNDH a autoridades de Guerrero investigar feminicidio de Delfina Ramirez

La disculpa pública estuvo a cargo del abogado general Federico Anaya, quien reconoció que los instrumentos de detección de la violencia de genero eran ineficaces al momento del feminicidio de la alumna.

Se le otorgó el título posmortem y se anunció la impartición de una catedra especial sobre la violencia de género en el Politécnico.

Disculpa Pública del IPN en el caso de María de Jesús Jaimes Zamudio 24-… https://t.co/f0uzwoqSY4 a través de @YouTube — IPN (@IPN_MX) January 24, 2022

En tanto, Elideth Yesenia Zamudio madre de la estudiante dijo que “mataron a su hija porque se pudo” y criticó que el hombre más importante del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no les cree a las víctimas de violencia de genero.

“El presidente no le creyó a las mujeres abusadas de Guerrero, y quería a Félix Salgado Macedonio como gobernador, el presidente no le cree a las estudiantes y maestras del ITAM, y quiere a Pedro Salmerón de embajador en Panamá, el presidente no le creyó a la periodista Lourdes Maldonado, no la protegió y ayer fue asesinada”, advirtió.

María de Jesús Jaimes Zamudio fue arrojada desde el quinto piso de un edificio ubicado en Ticomán.

Los responsables, sobre quienes hay ordenes de aprehensión en su contra, son el exprofesor Julio Iván Ruiz y cuatro estudiantes, quienes dijeron que estando en el departamento la joven se había aventado desde el quinto piso del edificio, lo cual se comprobó que era falso.

Yesenia Zamudio quien se convirtió en una activista en la lucha contra la violencia de género, había denunciado que no recibió el apoyo de la comunidad del Politécnico, incluso recibió amenazas de quienes apoyaban al docente.