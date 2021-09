Ofensas de Noroña rayan en la violencia sexual, la Cámara debe intervenir: diputada

*La diputada federal del PAN, Annia Gómez y su bancada pedirán a la Mesa Directiva tomar medidas ante las reiteradas conductas agresivas del diputado Noroña

*La seña obscena hecha por el diputado del PT tiene una connotación de agresión sexual grave, advierte la congresista

*El CEN del PAN también analizará los hechos y se valorará seguir una ruta legal para poner freno a las agresiones del vicecoordinador del PT

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, solicitará formalmente que la Mesa Directiva tome medidas ante la agresión proferida por el vicecoordinador de la bancada Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, contra la diputada Annia Gómez.

En entrevista, la congresista a quien el integrante del PT le hizo una seña obscena, subrayó que el significado de la ofensa no es menor.

El congresista señalado aprovechó su participación en la Tribuna de San Lázaro, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), para mostrar su dedo medio a la legisladora panista y acusarla de haberle hecho señas similares, hace dos años, también en un debate en el Pleno de la Cámara.

La diputada Gómez Cárdenas explicó que la señal hecha con el dedo medio del diputado Fernández Noroña es un signo de violencia sexual que sobrepasó los límites.

“Rayó en el límite, por supuesto que yo voy a solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara que se tomen cartas en el asunto. Porque los medios manejan la señal que hizo como coloquialmente se dice, una mentada de madre, pero la verdad es que esa señal que él hizo tiene una simbología más allá de eso. Y en un país donde se asesina todos los días a más de 10 mujeres, en donde hay mujeres que sufren violencia, una persona de ese nivel como el diputado Noroña no tendría nada que hacer en la Cámara de Diputados”, sentenció.

“No entiendo cuál es la fijación que tiene el diputado Noroña hacia mi persona, porque como bien mencionas, esto viene desde la Legislatura anterior, donde él inventó algo de mi parte que nunca sucedió, es decir, me difamó. Yo la verdad es que lo dejé pasar porque ceo que la Cámara merece un nivel mucho más alto. No solo a mí, él sube todos los días a Tribuna a insultar a todos los diputados que él cree que son oposición al Presidente López Obrador”, manifestó la parlamentaria.

Gómez Cárdenas indicó que en primera instancia, el sujeto agresor debería disculparse públicamente por la obscenidad en que incurrió.

Apuntó que con apoyo de la bancada albiazul y la dirigencia del partido, analizará otras vías para poner un alto a conductas ofensivas, agresivas y peligrosas como las que suele adoptar el vicecoordinador del Partido del Trabajo.

“Exigirle a él una disculpa pública, solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara que se tomen cartas en el asunto, pero además ver que otros organismos pueden poner atención en este tema, porque no es posible que a este diputado le resulte más sencillo subir a Tribuna, empezar a insultar a todos, ofenderme a mí de esa manera tan vulgar y tan preocupante además”, planteó.

La congresista por Nuevo León enfatizó que los insultos del diputado Fernández Noroña son inaceptables en el Congreso de la Unión, donde deberían discutirse con seriedad los problemas del país, como el migratorio.

Recalcó que las acusaciones del congresista respecto a que ella, hace dos años también le hizo señas obscenas, son falsas y difamatorias.

Tras recordar el incidente en que Noroña también insultó y acusó a la ahora exdiputada federal Adriana Dávila, y por ello fue obligado por la autoridad electoral a tomar un curso de sensibilización en materia de género, la diputada Annia Gómez indicó que esa medida claramente fue insuficiente, porque el sancionado sigue incurriendo en las conductas señaladas y cada vez con mayor gravedad.

Será necesario que el legislador enfrente consecuencias reales, con el fin de modificar su conducta.

El fuero del diputado federal, apuntó, no es “licencia” para lanzar insultos del grado en que lo hizo en la última sesión ordinaria en el recinto.

Al advertir que los señalamientos del diputado Gerardo Fernández también son amenazantes, la congresista dejó claro que él no la intimidará una persona que se comporta del mismo modo contra todo legislador y legisladora que no coincide con sus puntos de vista y que tiene posturas críticas ante el Gobierno Federal.

“No me intimidad, no es alguien que me quite el sueño pero creo que a cada acción debe haber una consecuencia y el señor ya rayó en el límite en sus ofensas hacia quienes él mismo llama sus pares, pero no creo que seamos pares, desde el momento que no conoce el respeto y tampoco conoce, al parecer, las señas que hace, porque esa seña que hizo tiene una simbología muy muy grave”, más grave todavía en un país donde el feminicidio y las violencias contra las mujeres son una pandemia, finalizó.