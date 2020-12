Obra aeropuerto Felipe Ángeles es única en el mundo: AMLO

Escucha la nota:



Al referirse a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se trata de una obra única en el mundo y solo en China podría haber algo similar.

Lo anterior, tras recordar que en el proyecto del aeropuerto de Texcoco había corrupción e influyentismo por lo que se tuvo que poner orden en el nuevo proyecto, cuyo avance es del 40 por ciento.

“Es una obra única en el mundo, yo creo que sólo en China puede haber algo así. Es una de las obras más importantes del mundo, sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo. A mí me gustaría que todos los mexicanos pudieran visitar esta obra, no cuando esté terminada”, destacó.

El mandatario recalcó los más de 100 amparos contra la obra por lo que pidió a Claudio X. González asumir su responsabilidad.

“Quisieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se pudo, ya no se permitió. Esto no lo voy a dejar de decir, porque tiene que asumir su responsabilidad Claudio X. González y ese grupo, el exministro de la Corte que los asesoraba o los sigue asesorando, José Ramón Cossío, porque fueron más de 100 amparos”, enfatizó.