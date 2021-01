Nunca hubo dudas de la honorabilidad de Cienfuegos: Osorio Chong

Escucha la nota:



El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, celebró la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos y aseguró que nunca hubo dudas sobre la honestidad del exsecretario de la Defensa Nacional.

“Como lo señalé en diversas ocasiones, nunca hubo lugar a dudas sobre la honestidad y honorabilidad del general Salvador Cienfuegos”, destacó el legislador priista a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Como lo señalé en diversas ocasiones, nunca hubo lugar a dudas sobre la honestidad y honorabilidad del General Salvador Cienfuegos. Lo reitero, su trabajo al frente de nuestras Fuerzas Armadas siempre fue institucional, apegado a la ley y por la paz y seguridad del país. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) January 15, 2021

Información relacionada: EU dice que podría reiniciar proceso contra Salvador Cienfuegos

El ex secretario de Gobernación agregó que el trabajo de Salvador Cienfuegos siempre fue institucional, luego de que la FGR cerrara la investigación contra el ex titular de la Sedena al señalar que no tuvo comunicación con organizaciones delictivas.

Reiteró que su actuación siempre fue institucional, apegada a la ley y por la paz y seguridad de nuestro país.