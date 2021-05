Nuevo rediseño es la L12 del espacio aéreo mexicano: expertos

Escucha la nota:



Han pasado tres meses desde que se implementó el rediseño del espacio aéreo y el riesgo a la seguridad sigue latente, incluso con temor a que se convierta en la “Línea 12 del Espacio Aéreo Mexicano”.

Expertos, pilotos y controladores aéreos en retiro, afirmaron que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) debe regresar a la ruta anterior incorporando el nuevo sistema de Navegación Basada en Performance (PBN) que es un sistema satelital.

Información relacionada: Deben reconocerse las fallas, trabajar en ellas y recuperar categoría 1

Proyecto fórmula para el desastre

Jaime del Río, capitán en retiro con 42 años de experiencia en aerolíneas comerciales aseveró que un proyecto planeado con menores recursos, sin personal técnicamente capacitado y sin certificación es una fórmula para el desastre.

“La aviación no perdona, en la aviación no puedes ocultar los errores, simplemente ocurren; la aviación es maravillosa siempre y cuando respetes las leyes y los lineamientos y es terrorífica cuando no lo haces, es implacable”, señaló.

Jaime del Río, quien se retiró en 2020, explicó a los micrófonos de MVS Noticias, que uno de los grandes problemas de la nueva aerovía, es que se gasta más combustible, los trayectos son más largos y peligrosos porque pasan muy cerca de las zonas montañosas del sur y poniente del Valle de México.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los beneficios de este rediseño serán la reducción de hasta 16% promedio del tiempo de vuelo de las aeronaves, mayor eficiencia en rutas de llegada y salida en cada aeropuerto, disminución en la emisión de gases contaminantes y también en la carga de trabajo para pilotos y controladores de tránsito aéreo, sin embargo, esto no se cumple en la realidad, aseguró María Larriva, experta en el sector, controladora aérea en retiro, con especialidad en análisis de incidentes y fue comisionada en analizar las opciones de los aeropuertos de Texcoco, Tizayuca y Santa Lucia.

“El diseño de la llegada incrementa cuatro veces el tiempo de vuelo sobre la ciudad, y lo que hay que hacer es trabajar en la certificación PBN con las llegadas anteriores. Por consiguiente, este nuevo diseño tiene factores de riesgo y deterioro de la seguridad, porque si tu estas volando muy cerca de la orografía la posibilidad de desviación por turbulencia o mal tiempo se reduce. Otro problema es que, a mayor tiempo de vuelo, mayor ruido y por eso hay tantas quejas”, detalló.

Nuevo rediseño del espacio aéreo

En entrevista con MVS, José Alfredo Covarrubias líder del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA), quien ha revelado reportes de incidentes a causa del nuevo rediseño del espacio aéreo, afirmó que continúan los riesgos, sin embargo denunció que los controladores enfrentan represalias si denuncian acercamientos peligrosos de aeronaves en la nueva ruta, que es parte del rediseño del espacio aéreo.

“Si los controladores de tránsito aéreo reportan los incidentes sufren represalias, la primera es culparlos y hacerlos responsables amenazándolos con ponerlos a disposición de recursos humanos”, aseguró.

En este sentido, el capitán José Alfredo Covarrubias, consideró que el nuevo rediseño es la “Línea 12 del Espacio Aéreo Mexicano”, pues todos advierten errores, pero la autoridad los niega, incluso señaló que México no cumplió los compromisos internacionales para mejorar la seguridad aérea y una consecuencia lógica fue la degradación a categoría 2 de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Necesario personal capacitado

Los expertos coincidieron en que la falta de presupuesto ha provocado un deterioro en el sector ya que no se ha invertido en personal ni en equipo, lo que se tradujo en la degradación de la calificación por parte de la FAA.

Jaime Del Río coincidió que es necesario personal capacitado para retomar el vuelo de manera segura.

“Es lo que está ocurriendo ahora, empezamos con una degradación de nivel 1 a nivel 2, y esto es porque no hay gente capacitada en ninguna área de la AFAC, pusieron a personas que no tienen ni la más remota idea de lo que está ocurriendo, pero se necesita gente preparada y profesional que existe que pueden llegar a enderezar este problema rápidamente, sin embargo, no los están llamando, están tomando cartas en el asunto como piensan que debe ser, pero la fantasía rebasa la realidad”.

Los expertos señalan que la austeridad ha ocasionado que los proyectos no sean bien analizados ni que se mantenga al personal capacitado para hacer que el espacio aéreo mexicano sea seguro.

Cabe señalar que este año, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) recibió de presupuesto 379.7 millones de pesos, es decir, 22 por ciento menos que el año pasado.

En una segunda entrega los expertos coinciden en que el rediseño del espacio aéreo no sólo es un riesgo para la seguridad, sino también para la salud y calidad de vida de los ciudadanos, quienes han iniciado una batalla legal para defender sus derechos.