Nuevo madruguete de Morena para echar mano a Fondo de Salud, queda en suspenso

En la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intentó por cuarta ocasión de manera fallida, dar madruguete con el tema del uso del Fondo de Salud para el Bienestar, al que se pretende retirar 33 mil millones de pesos para la vacuna contra coronavirus y equilibrar el gasto del Ejecutivo Federal.

El intento de dar “fast track” a la reforma a la Ley General de Salud que autoriza a la Federación usar los “remanentes” del anteriormente llamado Fondo de Gastos Catastróficos, quedó en una votación general inconclusa, por falta de quórum.

Para ello, la oposición hizo vacío en el Pleno.

El diputado morenista, Rubén Cayetano acusó que, como en una ocasión anterior, legisladores de oposición estaban en el Pleno, pero no votaron ni registraron asistencia en el tablero electrónico. Hicieron una “chicana legislativa”, reclamó.

Al emitir votación general, la mayoría alcanzó a juntar 227 votos a favor, hubo dos abstenciones y tres en contra. Apenas 232 votos, insuficientes para dar validez a la decisión.

En consecuencia, la sesión en San Lázaro reventó y los congresistas fueron citados para este miércoles 28 de octubre, en modalidad presencial.

Ello, pese a que un día anterior, destacaron reiteradamente, que la de este miércoles, sería la primera sesión semipresencial en el recinto, con votación electrónica a distancia para la mayoría de los parlamentarios.

En ríspido debate, la oposición protestó. Entre otras mantas con reclamos, los diputados perredistas mostraron una de grandes dimensiones con la frase “Morena MATA”.

Acusó a la mayoría violar el proceso parlamentario; denunció que el acuerdo para subir en “fast track” el tema al Pleno, surgió de una reunión inexistente de la Junta de Coordinación Política; presentó moción suspensiva; y tomó la Tribuna durante la presentación de posicionamientos

Para librar esos obstáculos, la mayoría pidió que la discusión se desarrollara desde las curules.

Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión dictaminadora, Erasmo González, afirmó que el Fondo de Salud no desaparece, sino que se establecerá un tope a sus remanentes, para que la Federación los use en la vacuna contra el coronavirus y para equilibrar las finanzas públicas.

“El dictamen propone establecer un límite a la capacidad del Fondo, de acumular recursos que le son transferidos por la vía presupuestal pero que no son erogados. Ese límite no es absoluto, sino que se convierte en una referencia, una vez superado dicho límite, los recursos que lo exceden pueden ser utilizados en otros fines en materia de salud, por vía de su erogación por el propio INSABI o bien, mediante su reintegro a la Tesorería de la Federación”, argumentó.

“¡Que se escuche fuerte y claro, al usar este fondo no se desprotege a la población sin seguridad social! ¡Al contrario, al no usarlo, sí la pondríamos en riesgo frente al Covid y no sólo a ese sector, sino a todas las familias mexicanas!”, exclamó el diputado Iván Pérez Negrón, promotor de la reforma.

La oposición usó su nombre para arremeter contra la mayoría.

Pérez “Mentirón” y “gatillero de Morena”, le dijeron diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

“Negros nubarrones” se avecinan con su reforma, acuso la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Frinné Azuara.

El priísta Fernando Galindo, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, así como el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, fueron insistentes en señalar que el propósito real de la reforma, es dar vía libre al Ejecutivo Federal para completar el gasto del 2021, con recursos dirigidos a la atención de salud de personas sin seguridad social y con enfermedades costosas como el cáncer.

Hicieron énfasis en que el dictamen de la Comisión de Presupuesto no indica en ningún momento, que los 33 mil millones de pesos en juego, serán usados en exclusiva para asuntos de salud ni para las vacunas contra coronavirus.

El diputado Bravo Padilla remarcó que la manipulación del Fondo de Salud, tiene como fin “fingir” que se otorgarán más recursos a salud en 2021, cuando no es así.

Se están trasladando recursos ya existentes al ramo del gasto respectivo y que el Ejecutivo Federal no tenía planeado asignar, por no considerarlo prioritario.

“Ramo 12 de Salud, cuánto tuvo el año pasado, 133 mil 206 millones. Cuánto le pusieron en la iniciativa, solamente 112 mil millones. Eso quiere decir que en realidad lo que hizo Hacienda, fue bajar el gasto de salud del Ramo 12 y luego después de eso, adicionarle los 33 mil millones, para que pareciera que el gasto programado del Gobierno Federal sube en un nueve por ciento”, explicó Bravo Padilla.

“En los hechos están eliminado este Fondo. Con la creación del INSABI, le quitaron 40 mil millones de pesos a este Fondo, de los cuáles no hay certeza a dónde se han ido esos recursos. Si aprueban este dictamen, Morena le habrá quitado a este Fondo el 77 por ciento del saldo que tenía en 2018, 77 mil millones de pesos”, alertó el diputado Galindo Favela.

“¿Quién se iba a imaginar que en el mes del cáncer de mama, les iban a dar el tiro de gracia a todas estas mujeres con cáncer, con cáncer de mama, con cáncer cervicouterino? A todos los niños con este padecimiento. Negros nubarrones se avizoran para la salud de los mexicanos y peor, en estos momentos de pandemia”, advirtió la diputada Azuara.